Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане планируют узаконить применение Starlink - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 24.01.2024 (обновлено: 13:04 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/starlink-1923183852.html
В Казахстане планируют узаконить применение Starlink
В Казахстане планируют узаконить применение Starlink - РИА Новости, 24.01.2024
В Казахстане планируют узаконить применение Starlink
Власти Казахстана после реализации пилотного проекта по подключению сельских школ к связи компании Starlink планируют разработать законодательные изменения,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:04
в мире
технологии
казахстан
spacex
starlink
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597651829_45:0:1194:646_1920x0_80_0_0_d09d3443ed8254a221a458ff71bb47f8.jpg
АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Власти Казахстана после реализации пилотного проекта по подключению сельских школ к связи компании Starlink планируют разработать законодательные изменения, которые позволят урегулировать использование услуг связи Starlink на территории страны, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. "Дело в том, что сейчас в действующем законодательстве работа подобных спутниковых операторов ограничена. Для того чтобы как раз законодательную норму ввести, мы сейчас с депутатами работаем, чтобы соответствующие поправки внести, которые предусматривают регулирование деятельности такого рода операторов", - сказал Оразбек в кулуарах мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, отвечая на вопрос журналистов, когда казахстанцы смогут использовать легально оборудование Starlink. Он отметил, что минцифры ведет работу с компанией Starlink по пилотному проекту по подключению сельских школ к связи. "Пилотный проект мы в прошлом году начали. В рамках пилотного проекта одной из основных задач является поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как это технически решить, после принятия соответствующих решений и их тестирования мы примем меры, чтобы эта услуга была доступна более широкому кругу пользователей", - добавил замминистра. В октябре 2023 года глава минцифры Казахстана Багдат Мусин сообщил, что глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая компанией SpaceX, в течение полугода подключит к интернету 2 тысячи казахстанских школ, расположенных в отдаленной сельской местности. В ноябре он отмечал, что применение технологии Starlink в Казахстане находится в "серой" зоне, так как законодательно не урегулировано, соответственно, установка абонентских терминалов Starlink со спутниковым интернетом от SpaceX является незаконной. Решить вопрос на законодательном уровне планируется до конца 2024 года.
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1918938253.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597651829_131:0:992:646_1920x0_80_0_0_cf530be1def5d1f8f2d0da36d681f52c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, казахстан, spacex, starlink
В мире, Технологии, Казахстан, SpaceX, Starlink
В Казахстане планируют узаконить применение Starlink

Оразбек: власти Казахстана планируют узаконить применение Starlink

© @SpaceX/TwitterКадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
© @SpaceX/Twitter
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Власти Казахстана после реализации пилотного проекта по подключению сельских школ к связи компании Starlink планируют разработать законодательные изменения, которые позволят урегулировать использование услуг связи Starlink на территории страны, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.
«
"Дело в том, что сейчас в действующем законодательстве работа подобных спутниковых операторов ограничена. Для того чтобы как раз законодательную норму ввести, мы сейчас с депутатами работаем, чтобы соответствующие поправки внести, которые предусматривают регулирование деятельности такого рода операторов", - сказал Оразбек в кулуарах мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, отвечая на вопрос журналистов, когда казахстанцы смогут использовать легально оборудование Starlink.
Он отметил, что минцифры ведет работу с компанией Starlink по пилотному проекту по подключению сельских школ к связи.
"Пилотный проект мы в прошлом году начали. В рамках пилотного проекта одной из основных задач является поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как это технически решить, после принятия соответствующих решений и их тестирования мы примем меры, чтобы эта услуга была доступна более широкому кругу пользователей", - добавил замминистра.
В октябре 2023 года глава минцифры Казахстана Багдат Мусин сообщил, что глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая компанией SpaceX, в течение полугода подключит к интернету 2 тысячи казахстанских школ, расположенных в отдаленной сельской местности. В ноябре он отмечал, что применение технологии Starlink в Казахстане находится в "серой" зоне, так как законодательно не урегулировано, соответственно, установка абонентских терминалов Starlink со спутниковым интернетом от SpaceX является незаконной. Решить вопрос на законодательном уровне планируется до конца 2024 года.
Сергей с антидроновым ружьем
"Starlink теперь им не поможет". Что придумал инженер из Санкт-Петербурга
10 января, 08:00
 
В миреТехнологииКазахстанSpaceXStarlink
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала