https://ria.ru/20240124/starlink-1923183852.html

В Казахстане планируют узаконить применение Starlink

В Казахстане планируют узаконить применение Starlink - РИА Новости, 24.01.2024

В Казахстане планируют узаконить применение Starlink

Власти Казахстана после реализации пилотного проекта по подключению сельских школ к связи компании Starlink планируют разработать законодательные изменения,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:01

2024-01-24T13:01

2024-01-24T13:04

в мире

технологии

казахстан

spacex

starlink

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597651829_45:0:1194:646_1920x0_80_0_0_d09d3443ed8254a221a458ff71bb47f8.jpg

АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Власти Казахстана после реализации пилотного проекта по подключению сельских школ к связи компании Starlink планируют разработать законодательные изменения, которые позволят урегулировать использование услуг связи Starlink на территории страны, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. "Дело в том, что сейчас в действующем законодательстве работа подобных спутниковых операторов ограничена. Для того чтобы как раз законодательную норму ввести, мы сейчас с депутатами работаем, чтобы соответствующие поправки внести, которые предусматривают регулирование деятельности такого рода операторов", - сказал Оразбек в кулуарах мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, отвечая на вопрос журналистов, когда казахстанцы смогут использовать легально оборудование Starlink. Он отметил, что минцифры ведет работу с компанией Starlink по пилотному проекту по подключению сельских школ к связи. "Пилотный проект мы в прошлом году начали. В рамках пилотного проекта одной из основных задач является поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности. Мы сейчас несколько вариантов рассматриваем, как это технически решить, после принятия соответствующих решений и их тестирования мы примем меры, чтобы эта услуга была доступна более широкому кругу пользователей", - добавил замминистра. В октябре 2023 года глава минцифры Казахстана Багдат Мусин сообщил, что глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая компанией SpaceX, в течение полугода подключит к интернету 2 тысячи казахстанских школ, расположенных в отдаленной сельской местности. В ноябре он отмечал, что применение технологии Starlink в Казахстане находится в "серой" зоне, так как законодательно не урегулировано, соответственно, установка абонентских терминалов Starlink со спутниковым интернетом от SpaceX является незаконной. Решить вопрос на законодательном уровне планируется до конца 2024 года.

https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1918938253.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, казахстан, spacex, starlink