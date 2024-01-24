https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923002984.html

"Напутствие от Владлена Татарского". Что придумал волонтер из Петербурга

"Напутствие от Владлена Татарского". Что придумал волонтер из Петербурга - РИА Новости, 24.01.2024

"Напутствие от Владлена Татарского". Что придумал волонтер из Петербурга

Предприниматель из Северной столицы оказался тем, кто задал Владлену Татарскому последний вопрос перед его гибелью. Ответ военного блогера, прозвучавший за... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:06

надежные люди

санкт-петербург

донбасс

владлен татарский

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923002887_0:374:960:914_1920x0_80_0_0_0524d2fa73d97fa327972fc8b764bf31.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Предприниматель из Северной столицы оказался тем, кто задал Владлену Татарскому последний вопрос перед его гибелью. Ответ военного блогера, прозвучавший за секунды до взрыва, вдохновил бизнесмена на новый проект. И теперь бойцы СВО съезжаются в Петербург, чтобы освоить один из самых эффективных видов оружия нынешнего конфликта.Затянувшийся отдыхКогда началась спецоперация, Денис вместе с женой и четырьмя детьми отдыхал в Египте — улетели 22 февраля."Выступление президента воспринял абсолютно спокойно, — вспоминает он. — Это было ожидаемо. За событиями в Донбассе я следил с 2014-го".Денис сразу решил: поможет бойцам чем сможет. Но авиарейсы отменили. Задержался за границей на целых два месяца."Банковские карточки заблокировали, а наличных было немного, — рассказывает волонтер. — Подрабатывал тем, что водил экскурсии для русскоговорящих по местным каньонам. Вернулись на родину при первой же возможности".В Санкт-Петербурге у него был давно отлаженный бизнес по сборке и продаже мебели. Имелся и станок с ЧПУ. На нем стал делать хвостовики для гранатометных боеприпасов (ВОГов). И собирал гуманитарную помощь.Последний вопросКогда объявили частичную мобилизацию, попытался записаться в добровольцы. Однако в двух военкоматах его завернули из-за группы "В" в военном билете (то есть ограниченно годен, призыву в мирное время не подлежит)."Как-то раз я видел на Финском заливе паренька, запускавшего FPV-дрон. На меня это произвело сильное впечатление", — продолжает Денис.Решил стать оператором БПЛА. Но никаких курсов или школ в Питере не было. Поискал информацию в Сети. Подписался на Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), который активно продвигал использование коптеров в войсках. Пришел на ту злополучную встречу."Я спросил его о перспективе дроностроительства и ситуации с коптерами в армии, — говорит волонтер. — Владлен ответил, что БПЛА более или менее уже научились собирать, а вот управлять ими по-прежнему некому. Едва он это произнес, как раздался мощнейший взрыв".Денис был метрах в пяти от эпицентра, но отделался довольно легко — получил лишь баротравму. Три дня провел в больнице. Потерпевшим по уголовному делу его не признали.Четыре направленияПоследние слова Татарского окончательно убедили предпринимателя в том, что городу нужна школа операторов дронов. Он собрал единомышленников, вложил собственные средства, заказал оборудование, арендовал помещение."Сложнее всего было с инструкторами, — уточняет волонтер. — Благодаря сарафанному радио мы все же нашли нескольких человек с опытом управления FPV-дронами, в том числе боевым".Вскоре после запуска проекта в Санкт-Петербург потянулись бойцы с фронта. А в мессенджерах посыпались угрозы. Из соображений безопасности команда периодически переезжает из одного помещения в другое."Мы сотрудничаем с добровольческими формированиями и регулярными частями, — объясняет бизнесмен. — Готовим инженеров, инструкторов, пилотов (боевые дроны) и операторов (разведывательные коптеры). Обучение бесплатное: две недели на симуляторе, две — на полигоне. Лично я выполняю функции руководителя, отвечаю за коммуникацию с военными и сам иногда выезжаю в зону СВО".Минувшей осенью Денис открыл цех по производству БПЛА — разведывательных и боевых. Некоторые экземпляры уже прошли все необходимые испытания и используются на фронте."Еще мы собрали собственный ретранслятор, — добавляет волонтер. — Он передает сигнал дальше и помогает обезопасить бойца, не раскрывая его местоположение. Кроме того, увеличивает дальность полета и улучшает качество связи".В планах — еще одна школа операторов и организация производства уже непосредственно в зоне СВО. Это упростит логистику, ускорит обучение.

санкт-петербург

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

санкт-петербург, донбасс, владлен татарский, технологии