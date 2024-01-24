"Напутствие от Владлена Татарского". Что придумал волонтер из Петербурга
Пострадавший при убийстве Татарского волонтер основал проект для бойцов СВО
© Фото предоставлено героем публикацииДенис (справа) вместе с подопечным
© Фото предоставлено героем публикации
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Предприниматель из Северной столицы оказался тем, кто задал Владлену Татарскому последний вопрос перед его гибелью. Ответ военного блогера, прозвучавший за секунды до взрыва, вдохновил бизнесмена на новый проект. И теперь бойцы СВО съезжаются в Петербург, чтобы освоить один из самых эффективных видов оружия нынешнего конфликта.
Затянувшийся отдых
Когда началась спецоперация, Денис вместе с женой и четырьмя детьми отдыхал в Египте — улетели 22 февраля.
"Выступление президента воспринял абсолютно спокойно, — вспоминает он. — Это было ожидаемо. За событиями в Донбассе я следил с 2014-го".
© РИА Новости / Алексей КуденкоМужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела Донецка украинскими силовиками, 2014 год
Мужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела Донецка украинскими силовиками, 2014 год
Денис сразу решил: поможет бойцам чем сможет. Но авиарейсы отменили. Задержался за границей на целых два месяца.
"Банковские карточки заблокировали, а наличных было немного, — рассказывает волонтер. — Подрабатывал тем, что водил экскурсии для русскоговорящих по местным каньонам. Вернулись на родину при первой же возможности".
В Санкт-Петербурге у него был давно отлаженный бизнес по сборке и продаже мебели. Имелся и станок с ЧПУ. На нем стал делать хвостовики для гранатометных боеприпасов (ВОГов). И собирал гуманитарную помощь.
© Фото предоставлено героем публикацииСбор коптеров
© Фото предоставлено героем публикации
Сбор коптеров
Последний вопрос
Когда объявили частичную мобилизацию, попытался записаться в добровольцы. Однако в двух военкоматах его завернули из-за группы "В" в военном билете (то есть ограниченно годен, призыву в мирное время не подлежит).
"Как-то раз я видел на Финском заливе паренька, запускавшего FPV-дрон. На меня это произвело сильное впечатление", — продолжает Денис.
Решил стать оператором БПЛА. Но никаких курсов или школ в Питере не было. Поискал информацию в Сети. Подписался на Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), который активно продвигал использование коптеров в войсках. Пришел на ту злополучную встречу.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
"Я спросил его о перспективе дроностроительства и ситуации с коптерами в армии, — говорит волонтер. — Владлен ответил, что БПЛА более или менее уже научились собирать, а вот управлять ими по-прежнему некому. Едва он это произнес, как раздался мощнейший взрыв".
Денис был метрах в пяти от эпицентра, но отделался довольно легко — получил лишь баротравму. Три дня провел в больнице. Потерпевшим по уголовному делу его не признали.
Четыре направления
Последние слова Татарского окончательно убедили предпринимателя в том, что городу нужна школа операторов дронов. Он собрал единомышленников, вложил собственные средства, заказал оборудование, арендовал помещение.
"Сложнее всего было с инструкторами, — уточняет волонтер. — Благодаря сарафанному радио мы все же нашли нескольких человек с опытом управления FPV-дронами, в том числе боевым".
© Фото предоставлено героем публикацииДобровольцы школы на полигоне
© Фото предоставлено героем публикации
Добровольцы школы на полигоне
Вскоре после запуска проекта в Санкт-Петербург потянулись бойцы с фронта. А в мессенджерах посыпались угрозы. Из соображений безопасности команда периодически переезжает из одного помещения в другое.
"Мы сотрудничаем с добровольческими формированиями и регулярными частями, — объясняет бизнесмен. — Готовим инженеров, инструкторов, пилотов (боевые дроны) и операторов (разведывательные коптеры). Обучение бесплатное: две недели на симуляторе, две — на полигоне. Лично я выполняю функции руководителя, отвечаю за коммуникацию с военными и сам иногда выезжаю в зону СВО".
Минувшей осенью Денис открыл цех по производству БПЛА — разведывательных и боевых. Некоторые экземпляры уже прошли все необходимые испытания и используются на фронте.
"Еще мы собрали собственный ретранслятор, — добавляет волонтер. — Он передает сигнал дальше и помогает обезопасить бойца, не раскрывая его местоположение. Кроме того, увеличивает дальность полета и улучшает качество связи".
© Фото предоставлено героем публикацииОбразец, представленный на одном из волонтерских форумов
© Фото предоставлено героем публикации
Образец, представленный на одном из волонтерских форумов
В планах — еще одна школа операторов и организация производства уже непосредственно в зоне СВО. Это упростит логистику, ускорит обучение.