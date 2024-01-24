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Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии - РИА Новости, 24.01.2024
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10:47 24.01.2024 (обновлено: 12:19 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/sovfed-1923149266.html
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии - РИА Новости, 24.01.2024
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии
Совфед в рамках весенней сессии сконцентрируется на социальной защищённости граждан, технологическом развитии РФ и её обороноспособности, заявила председатель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:47
2024-01-24T12:19
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совфед в рамках весенней сессии сконцентрируется на социальной защищённости граждан, технологическом развитии РФ и её обороноспособности, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.&quot;В соответствии с поставленными главой государства задачами, упор мы делаем на повышении социальной защищённости граждан, укреплении нашего экономического, технологического потенциала и обороноспособности страны, опережающем развитии инфраструктуры. Все эти направления нашли отражение в нашем плане мероприятий на весеннюю сессию. И я прошу заместителей председателя СФ, каждого из вас, уважаемые коллеги, опираться именно на эти приоритеты в законотворческой деятельности и также в ходе работы в регионах&quot;, — сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии

Матвиенко: Совфед в весеннюю сессию сконцентрируется на соцзащищенности граждан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совфед в рамках весенней сессии сконцентрируется на социальной защищённости граждан, технологическом развитии РФ и её обороноспособности, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«

"В соответствии с поставленными главой государства задачами, упор мы делаем на повышении социальной защищённости граждан, укреплении нашего экономического, технологического потенциала и обороноспособности страны, опережающем развитии инфраструктуры. Все эти направления нашли отражение в нашем плане мероприятий на весеннюю сессию. И я прошу заместителей председателя СФ, каждого из вас, уважаемые коллеги, опираться именно на эти приоритеты в законотворческой деятельности и также в ходе работы в регионах", — сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.

Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО
Вчера, 10:50
 
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