https://ria.ru/20240124/sovfed-1923149266.html

Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии

Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии - РИА Новости, 24.01.2024

Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии

Совфед в рамках весенней сессии сконцентрируется на социальной защищённости граждан, технологическом развитии РФ и её обороноспособности, заявила председатель... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:47

2024-01-24T10:47

2024-01-24T12:19

политика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совфед в рамках весенней сессии сконцентрируется на социальной защищённости граждан, технологическом развитии РФ и её обороноспособности, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."В соответствии с поставленными главой государства задачами, упор мы делаем на повышении социальной защищённости граждан, укреплении нашего экономического, технологического потенциала и обороноспособности страны, опережающем развитии инфраструктуры. Все эти направления нашли отражение в нашем плане мероприятий на весеннюю сессию. И я прошу заместителей председателя СФ, каждого из вас, уважаемые коллеги, опираться именно на эти приоритеты в законотворческой деятельности и также в ходе работы в регионах", — сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.

https://ria.ru/20240124/sovfed-1923149653.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф