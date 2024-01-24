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Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии - РИА Новости, 24.01.2024
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии
Совфед в рамках весенней сессии сконцентрируется на социальной защищённости граждан, технологическом развитии РФ и её обороноспособности, заявила председатель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:47
2024-01-24T10:47
2024-01-24T12:19
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совфед в рамках весенней сессии сконцентрируется на социальной защищённости граждан, технологическом развитии РФ и её обороноспособности, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."В соответствии с поставленными главой государства задачами, упор мы делаем на повышении социальной защищённости граждан, укреплении нашего экономического, технологического потенциала и обороноспособности страны, опережающем развитии инфраструктуры. Все эти направления нашли отражение в нашем плане мероприятий на весеннюю сессию. И я прошу заместителей председателя СФ, каждого из вас, уважаемые коллеги, опираться именно на эти приоритеты в законотворческой деятельности и также в ходе работы в регионах", — сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
https://ria.ru/20240124/sovfed-1923149653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда во время весенней сессии
Матвиенко: Совфед в весеннюю сессию сконцентрируется на соцзащищенности граждан