https://ria.ru/20240124/snaryady-1923142766.html

ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ

ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024

ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ

Украинские военные признают, что вынуждены экономить боеприпасы и сокращать количество выстрелов, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:06

2024-01-24T10:06

2024-01-24T10:53

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские военные признают, что вынуждены экономить боеприпасы и сокращать количество выстрелов, пишет газета Financial Times. Собеседники издания рассказали, что, столкнувшись с сокращением поставок, вынуждены ограничивать использование боеприпасов, в то время как "российские войска усиливают свои атаки"."Боеприпасов действительно не хватает", — сказал старший офицер артиллерийской бригады ВСУ. По словам командира взвода, Украина сократила количество производимых в день выстрелов с восьми тысяч во время летнего контрнаступления до двух тысяч в последние две недели.Как сказал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января на брифинге в Брюсселе заявил, что конфликт на Украине "превратился в битву за боеприпасы". Он анонсировал закупку альянсом артиллерийских снарядов на 1,2 миллиарда долларов, чтобы продолжать поддерживать Киев.Дефицит снарядов и дронов признал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Ранее о серьезной нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ заявлял замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии телеканалу BBC. По его словам, Киев пытается решить эту проблему путем массового производства беспилотников.В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.В Москве отмечали, что США и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20240123/boepripasy-1922909181.html

https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html

https://ria.ru/20231207/ssha-1914278475.html

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украина, в мире, вооруженные силы украины