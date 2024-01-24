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ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 24.01.2024 (обновлено: 10:53 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/snaryady-1923142766.html
ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ
ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ
Украинские военные признают, что вынуждены экономить боеприпасы и сокращать количество выстрелов, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:06
2024-01-24T10:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские военные признают, что вынуждены экономить боеприпасы и сокращать количество выстрелов, пишет газета Financial Times. Собеседники издания рассказали, что, столкнувшись с сокращением поставок, вынуждены ограничивать использование боеприпасов, в то время как "российские войска усиливают свои атаки"."Боеприпасов действительно не хватает", — сказал старший офицер артиллерийской бригады ВСУ. По словам командира взвода, Украина сократила количество производимых в день выстрелов с восьми тысяч во время летнего контрнаступления до двух тысяч в последние две недели.Как сказал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января на брифинге в Брюсселе заявил, что конфликт на Украине "превратился в битву за боеприпасы". Он анонсировал закупку альянсом артиллерийских снарядов на 1,2 миллиарда долларов, чтобы продолжать поддерживать Киев.Дефицит снарядов и дронов признал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Ранее о серьезной нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ заявлял замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии телеканалу BBC. По его словам, Киев пытается решить эту проблему путем массового производства беспилотников.В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.В Москве отмечали, что США и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20240123/boepripasy-1922909181.html
https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html
https://ria.ru/20231207/ssha-1914278475.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов, пишут СМИ

FT: ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские военные признают, что вынуждены экономить боеприпасы и сокращать количество выстрелов, пишет газета Financial Times.
Собеседники издания рассказали, что, столкнувшись с сокращением поставок, вынуждены ограничивать использование боеприпасов, в то время как "российские войска усиливают свои атаки".
«
"Боеприпасов действительно не хватает", — сказал старший офицер артиллерийской бригады ВСУ.
По словам командира взвода, Украина сократила количество производимых в день выстрелов с восьми тысяч во время летнего контрнаступления до двух тысяч в последние две недели.
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов
23 января, 11:14
Как сказал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января на брифинге в Брюсселе заявил, что конфликт на Украине "превратился в битву за боеприпасы". Он анонсировал закупку альянсом артиллерийских снарядов на 1,2 миллиарда долларов, чтобы продолжать поддерживать Киев.
Дефицит снарядов и дронов признал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
"Нам не хватает главного". ВСУ столкнулись с трудностями на фронте
15 января, 08:00
Ранее о серьезной нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ заявлял замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии телеканалу BBC. По его словам, Киев пытается решить эту проблему путем массового производства беспилотников.
В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.
В Москве отмечали, что США и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Захарова прокомментировала планы США производить снаряды на Украине
7 декабря 2023, 10:18
 
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