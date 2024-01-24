https://ria.ru/20240124/sk-1923149784.html

В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве

В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве - РИА Новости, 24.01.2024

В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве

Следствие предъявило обвинение фигуранту резонансного уголовного дела об убийстве в Якутии и добивается его заключения в СИЗО, сообщает в среду СУСК по региону... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:50

2024-01-24T10:50

2024-01-24T11:59

происшествия

якутск

таджикистан

россия

айсен николаев

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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение фигуранту резонансного уголовного дела об убийстве в Якутии и добивается его заключения в СИЗО, сообщает в среду СУСК по региону в Telegram. Убийство произошло в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. "Предъявлено обвинение 18-летнему жителю города Якутска по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту причинения смерти 26-летнему мужчине вечером 21 января 2024 года в микрорайоне Марха... Он задержан", - сказано в релизе следственного управления. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении задержанного в СИЗО. Молодому человеку грозит до 15 лет заключения.В СУСК добавили, что следователи проведут полное, всестороннее и объективное расследование. "В связи с общественным резонансом в регионе расследование взято руководителем следственного управления под личный контроль", - отметили в пресс-службе.Комментариями защиты обвиняемого РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20240123/podryv-1923029542.html

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происшествия, якутск, таджикистан, россия, айсен николаев