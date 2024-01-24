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В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве - РИА Новости, 24.01.2024
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10:50 24.01.2024 (обновлено: 11:59 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/sk-1923149784.html
В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве
В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве - РИА Новости, 24.01.2024
В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве
Следствие предъявило обвинение фигуранту резонансного уголовного дела об убийстве в Якутии и добивается его заключения в СИЗО, сообщает в среду СУСК по региону... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:50
2024-01-24T11:59
происшествия
якутск
таджикистан
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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение фигуранту резонансного уголовного дела об убийстве в Якутии и добивается его заключения в СИЗО, сообщает в среду СУСК по региону в Telegram. Убийство произошло в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. "Предъявлено обвинение 18-летнему жителю города Якутска по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту причинения смерти 26-летнему мужчине вечером 21 января 2024 года в микрорайоне Марха... Он задержан", - сказано в релизе следственного управления. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении задержанного в СИЗО. Молодому человеку грозит до 15 лет заключения.В СУСК добавили, что следователи проведут полное, всестороннее и объективное расследование. "В связи с общественным резонансом в регионе расследование взято руководителем следственного управления под личный контроль", - отметили в пресс-службе.Комментариями защиты обвиняемого РИА Новости не располагает.
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происшествия, якутск, таджикистан, россия, айсен николаев
Происшествия, Якутск, Таджикистан, Россия, Айсен Николаев
В Якутии предъявили обвинение фигуранту громкого дела об убийстве

СК: фигуранту резонансного дела об убийстве в Якутии предъявили обвинение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение фигуранту резонансного уголовного дела об убийстве в Якутии и добивается его заключения в СИЗО, сообщает в среду СУСК по региону в Telegram.
Убийство произошло в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой.
На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса.
Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России.
«
"Предъявлено обвинение 18-летнему жителю города Якутска по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту причинения смерти 26-летнему мужчине вечером 21 января 2024 года в микрорайоне Марха... Он задержан", - сказано в релизе следственного управления.
Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении задержанного в СИЗО. Молодому человеку грозит до 15 лет заключения.
В СУСК добавили, что следователи проведут полное, всестороннее и объективное расследование. "В связи с общественным резонансом в регионе расследование взято руководителем следственного управления под личный контроль", - отметили в пресс-службе.
Комментариями защиты обвиняемого РИА Новости не располагает.
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