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Фигуранта громкого дела об убийстве в Якутске отправили в СИЗО
Фигуранта громкого дела об убийстве в Якутске отправили в СИЗО - РИА Новости, 24.01.2024
Фигуранта громкого дела об убийстве в Якутске отправили в СИЗО
Суд в среду заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске, сообщает объединенная пресс-служба республиканских судов. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:11
2024-01-24T12:11
2024-01-24T12:11
происшествия
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айсен николаев
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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Суд в среду заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске, сообщает объединенная пресс-служба республиканских судов. "Якутский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего гражданина РФ, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ", - сказано в релизе. Под стражей фигурант пробудет как минимум два месяца, то есть до 21 марта. В дальнейшем меру пресечения могут при необходимости продлить. Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Глава СУСК взял расследование на контроль. Комментариями защиты обвиняемого РИА Новости не располагает.
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происшествия, якутск, россия, таджикистан, айсен николаев, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Россия, Таджикистан, Айсен Николаев, Якутский городской суд
Фигуранта громкого дела об убийстве в Якутске отправили в СИЗО
Суд заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске