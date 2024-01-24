Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг
Жителя Якутии оштрафовали на 20 тыс руб за призыв на несанкционированный митинг
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Якутянина, призывавшего выйти на несанкционированный митинг после убийства местного жителя, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
"24 января 2024 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) в отношении 37-летнего гражданина РФ <...> ему было назначено административно наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мужчина в среду начал рассылать в соцсети призывы пойти на несанкционированную акцию (митинг).
Суд в среду заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске в воскресенье вечером.
Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой.
На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса.
Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Глава Якутии Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Глава СУСК взял расследование на контроль.