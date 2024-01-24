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Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг - РИА Новости, 24.01.2024
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18:57 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/shtraf-1923284110.html
Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг
Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг - РИА Новости, 24.01.2024
Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг
Якутянина, призывавшего выйти на несанкционированный митинг после убийства местного жителя, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:57
2024-01-24T18:57
происшествия
якутск
россия
таджикистан
айсен николаев
якутский городской суд
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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Якутянина, призывавшего выйти на несанкционированный митинг после убийства местного жителя, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. "24 января 2024 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) в отношении 37-летнего гражданина РФ &lt;...&gt; ему было назначено административно наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что мужчина в среду начал рассылать в соцсети призывы пойти на несанкционированную акцию (митинг). Суд в среду заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске в воскресенье вечером. Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Глава Якутии Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Глава СУСК взял расследование на контроль.
https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921860758.html
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происшествия, якутск, россия, таджикистан, айсен николаев, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Россия, Таджикистан, Айсен Николаев, Якутский городской суд
Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг

Жителя Якутии оштрафовали на 20 тыс руб за призыв на несанкционированный митинг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Якутянина, призывавшего выйти на несанкционированный митинг после убийства местного жителя, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
"24 января 2024 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) в отношении 37-летнего гражданина РФ <...> ему было назначено административно наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что мужчина в среду начал рассылать в соцсети призывы пойти на несанкционированную акцию (митинг).
Суд в среду заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске в воскресенье вечером.
Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой.
На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса.
Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Глава Якутии Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Глава СУСК взял расследование на контроль.
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5 января, 08:00
 
ПроисшествияЯкутскРоссияТаджикистанАйсен НиколаевЯкутский городской суд
 
 
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