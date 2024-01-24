https://ria.ru/20240124/shtraf-1923284110.html

Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг

Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг - РИА Новости, 24.01.2024

Жителя Якутии оштрафовали за призыв выйти на несанкционированный митинг

Якутянина, призывавшего выйти на несанкционированный митинг после убийства местного жителя, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:57

2024-01-24T18:57

2024-01-24T18:57

происшествия

якутск

россия

таджикистан

айсен николаев

якутский городской суд

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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Якутянина, призывавшего выйти на несанкционированный митинг после убийства местного жителя, оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. "24 января 2024 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) в отношении 37-летнего гражданина РФ <...> ему было назначено административно наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что мужчина в среду начал рассылать в соцсети призывы пойти на несанкционированную акцию (митинг). Суд в среду заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске в воскресенье вечером. Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал одного из "гостей", 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Глава Якутии Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Глава СУСК взял расследование на контроль.

https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921860758.html

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происшествия, якутск, россия, таджикистан, айсен николаев, якутский городской суд