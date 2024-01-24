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Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет - РИА Новости, 24.01.2024
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11:05 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923152007.html
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет - РИА Новости, 24.01.2024
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
Незаконное санкционное давление на РФ никуда не исчезнет, но мечте Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено, заявила председатель Совфеда РФ... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:05
2024-01-24T11:05
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Незаконное санкционное давление на РФ никуда не исчезнет, но мечте Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. "Нужно отдавать себе отчёт в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда не исчезнет – это надолго, мы должны это осознавать. На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда. При этом, подчеркнула парламентарий, "всем уже понятно", что главной цели Запада – нанести России стратегическое поражение – сбыться не суждено.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет

Матвиенко: Западу не удастся санкциями нанести России стратегическое поражение

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Незаконное санкционное давление на РФ никуда не исчезнет, но мечте Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«
"Нужно отдавать себе отчёт в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда не исчезнет – это надолго, мы должны это осознавать. На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
При этом, подчеркнула парламентарий, "всем уже понятно", что главной цели Запада – нанести России стратегическое поражение – сбыться не суждено.
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