https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923152007.html

Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет

Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет - РИА Новости, 24.01.2024

Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет

Незаконное санкционное давление на РФ никуда не исчезнет, но мечте Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено, заявила председатель Совфеда РФ... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:05

2024-01-24T11:05

2024-01-24T11:05

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Незаконное санкционное давление на РФ никуда не исчезнет, но мечте Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. "Нужно отдавать себе отчёт в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда не исчезнет – это надолго, мы должны это осознавать. На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда. При этом, подчеркнула парламентарий, "всем уже понятно", что главной цели Запада – нанести России стратегическое поражение – сбыться не суждено.

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

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Ольга Фомченкова

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции