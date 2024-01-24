https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923152007.html
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет - РИА Новости, 24.01.2024
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
Незаконное санкционное давление на РФ никуда не исчезнет, но мечте Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено, заявила председатель Совфеда РФ... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:05
2024-01-24T11:05
2024-01-24T11:05
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Незаконное санкционное давление на РФ никуда не исчезнет, но мечте Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. "Нужно отдавать себе отчёт в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда не исчезнет – это надолго, мы должны это осознавать. На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда. При этом, подчеркнула парламентарий, "всем уже понятно", что главной цели Запада – нанести России стратегическое поражение – сбыться не суждено.
https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
Матвиенко: Западу не удастся санкциями нанести России стратегическое поражение