https://ria.ru/20240124/samolet-1923287469.html

Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года

Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года - РИА Новости, 24.01.2024

Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:18

2024-01-24T19:18

2024-01-24T19:19

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года. "Президентом принято решение, что единая дальневосточная компания "Аврора" будет использовать самолет "Байкал, который сейчас создается, и для этого строится цех в Комсомольске-на-Амуре, в территории опережающего развития. Уральская компания "УЗГА" будет его создавать. "Аврора" подписала уже соглашение долгосрочное – до 2030 года на поставку самолетов "Байкал". Мы ожидаем, что в ближайшие два года начнется выпуск", - сказал Чекунков журналистам после пленарного заседания, прошедшего в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он отметил, что стоимость самолета будет зависеть от комплектации. "По поручению Юрия Петровича Трутнева (вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО), ВЭБ.рф провел работу про оптимизации стоимости, был увеличен лизинговый срок, соответственно, снижен лизинговый платеж. Мы рассчитываем, что в любом случае, какой бы стоимость "Байкала" не была, на тарифах для людей это не скажется", - уточнил министр. В ноябре Чекунков сообщал, что полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей. В конце сентября Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.

https://ria.ru/20240124/sotrudniki-1923253715.html

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выставка-форум "россия", арктика, дальний восток, комсомольск-на-амуре, алексей чекунков, ан-2, экономика, "аврора"