Чекунков: самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".