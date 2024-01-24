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Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года - РИА Новости, 24.01.2024
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19:18 24.01.2024 (обновлено: 19:19 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/samolet-1923287469.html
Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года
Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года - РИА Новости, 24.01.2024
Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:18
2024-01-24T19:19
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
арктика
дальний восток
комсомольск-на-амуре
алексей чекунков
ан-2
экономика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года. "Президентом принято решение, что единая дальневосточная компания "Аврора" будет использовать самолет "Байкал, который сейчас создается, и для этого строится цех в Комсомольске-на-Амуре, в территории опережающего развития. Уральская компания "УЗГА" будет его создавать. "Аврора" подписала уже соглашение долгосрочное – до 2030 года на поставку самолетов "Байкал". Мы ожидаем, что в ближайшие два года начнется выпуск", - сказал Чекунков журналистам после пленарного заседания, прошедшего в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он отметил, что стоимость самолета будет зависеть от комплектации. "По поручению Юрия Петровича Трутнева (вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО), ВЭБ.рф провел работу про оптимизации стоимости, был увеличен лизинговый срок, соответственно, снижен лизинговый платеж. Мы рассчитываем, что в любом случае, какой бы стоимость "Байкала" не была, на тарифах для людей это не скажется", - уточнил министр. В ноябре Чекунков сообщал, что полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей. В конце сентября Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.
https://ria.ru/20240124/sotrudniki-1923253715.html
арктика
дальний восток
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выставка-форум "россия", арктика, дальний восток, комсомольск-на-амуре, алексей чекунков, ан-2, экономика, "аврора"
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Арктика, Дальний Восток, Комсомольск-на-Амуре, Алексей Чекунков, Ан-2, Экономика, "Аврора"
Самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года

Чекунков: самолет "Байкал" начнут выпускать в ближайшие два года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал"
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года.
"Президентом принято решение, что единая дальневосточная компания "Аврора" будет использовать самолет "Байкал, который сейчас создается, и для этого строится цех в Комсомольске-на-Амуре, в территории опережающего развития. Уральская компания "УЗГА" будет его создавать. "Аврора" подписала уже соглашение долгосрочное – до 2030 года на поставку самолетов "Байкал". Мы ожидаем, что в ближайшие два года начнется выпуск", - сказал Чекунков журналистам после пленарного заседания, прошедшего в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

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10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
Он отметил, что стоимость самолета будет зависеть от комплектации.
"По поручению Юрия Петровича Трутнева (вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО), ВЭБ.рф провел работу про оптимизации стоимости, был увеличен лизинговый срок, соответственно, снижен лизинговый платеж. Мы рассчитываем, что в любом случае, какой бы стоимость "Байкала" не была, на тарифах для людей это не скажется", - уточнил министр.
В ноябре Чекунков сообщал, что полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей. В конце сентября Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.
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