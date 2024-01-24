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Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем - РИА Новости, 24.01.2024
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10:56 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/sammit-1923150625.html
Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем
Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем - РИА Новости, 24.01.2024
Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем
Монголия по дипломатическим каналам работает над организацией саммита с Россией и Китаем, заявил изданию South China Morning Post премьер-министр Монголии... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:56
2024-01-24T10:56
китай
монголия
россия
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
в мире
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ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Монголия по дипломатическим каналам работает над организацией саммита с Россией и Китаем, заявил изданию South China Morning Post премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Наше министерство иностранных дел работает по различным дипломатическим каналам над организацией саммита с Россией и Китаем… Мы еще не назначили дату", — заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ газете во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи. По его словам, на саммите будет обсуждаться экономический коридор Китай-Монголия-Россия, предложенный Пекином как часть инициативы "Один пояс, один путь" для расширения региональной инфраструктурной взаимосвязанности, торговых и инвестиционных потоков. Монгольский премьер также выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Монголию в этом году. Он добавил, что отношения его страны с Китаем находятся "на самом высоком уровне", и что обе стороны развивают "всеобъемлющее стратегическое партнерство". Оюун-Эрдэнэ указал, что Монголия "готова подключиться" к газопроводу "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай. "Мы ждем, пока китайская и российская стороны завершат детальное изучение цифр и экономических показателей. Я считаю, что мы скоро сможем начать этот проект– как только китайская и российская стороны будут готовы", - отметил он. В ноябре прошлого года монгольские власти сообщили газете, что страна планирует создать семь новых "сухих портов" для расширения торговли с Китаем и Россией. По словам Оюун-Эрдэнэ, в этом и следующем году в стране появятся новые порты для экспорта в Китай, что позволит значительно укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. "Мы считаем, что это увеличит наш экспорт в четыре раза", - подчеркнул он, не уточнив сроки.
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китай, монголия, россия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, в мире
Китай, Монголия, Россия, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, В мире
Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем

Монголия по дипканалам работает над организацией саммита с Россией и Китаем

© РИА Новости / Игорь МанашировВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Игорь Манаширов
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Монголия по дипломатическим каналам работает над организацией саммита с Россией и Китаем, заявил изданию South China Morning Post премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Наше министерство иностранных дел работает по различным дипломатическим каналам над организацией саммита с Россией и Китаем… Мы еще не назначили дату", — заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ газете во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.
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По его словам, на саммите будет обсуждаться экономический коридор Китай-Монголия-Россия, предложенный Пекином как часть инициативы "Один пояс, один путь" для расширения региональной инфраструктурной взаимосвязанности, торговых и инвестиционных потоков.
Монгольский премьер также выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Монголию в этом году. Он добавил, что отношения его страны с Китаем находятся "на самом высоком уровне", и что обе стороны развивают "всеобъемлющее стратегическое партнерство".
Оюун-Эрдэнэ указал, что Монголия "готова подключиться" к газопроводу "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай.
«
"Мы ждем, пока китайская и российская стороны завершат детальное изучение цифр и экономических показателей. Я считаю, что мы скоро сможем начать этот проект– как только китайская и российская стороны будут готовы", - отметил он.
В ноябре прошлого года монгольские власти сообщили газете, что страна планирует создать семь новых "сухих портов" для расширения торговли с Китаем и Россией. По словам Оюун-Эрдэнэ, в этом и следующем году в стране появятся новые порты для экспорта в Китай, что позволит значительно укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
"Мы считаем, что это увеличит наш экспорт в четыре раза", - подчеркнул он, не уточнив сроки.
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