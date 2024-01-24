https://ria.ru/20240124/sammit-1923150625.html

Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем

Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем - РИА Новости, 24.01.2024

Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем

Монголия по дипломатическим каналам работает над организацией саммита с Россией и Китаем, заявил изданию South China Morning Post премьер-министр Монголии... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:56

2024-01-24T10:56

2024-01-24T10:56

китай

монголия

россия

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864234798_0:474:2730:2010_1920x0_80_0_0_5b3d58797cdcf296aa87eda86636e249.jpg

ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Монголия по дипломатическим каналам работает над организацией саммита с Россией и Китаем, заявил изданию South China Morning Post премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Наше министерство иностранных дел работает по различным дипломатическим каналам над организацией саммита с Россией и Китаем… Мы еще не назначили дату", — заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ газете во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи. По его словам, на саммите будет обсуждаться экономический коридор Китай-Монголия-Россия, предложенный Пекином как часть инициативы "Один пояс, один путь" для расширения региональной инфраструктурной взаимосвязанности, торговых и инвестиционных потоков. Монгольский премьер также выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Монголию в этом году. Он добавил, что отношения его страны с Китаем находятся "на самом высоком уровне", и что обе стороны развивают "всеобъемлющее стратегическое партнерство". Оюун-Эрдэнэ указал, что Монголия "готова подключиться" к газопроводу "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай. "Мы ждем, пока китайская и российская стороны завершат детальное изучение цифр и экономических показателей. Я считаю, что мы скоро сможем начать этот проект– как только китайская и российская стороны будут готовы", - отметил он. В ноябре прошлого года монгольские власти сообщили газете, что страна планирует создать семь новых "сухих портов" для расширения торговли с Китаем и Россией. По словам Оюун-Эрдэнэ, в этом и следующем году в стране появятся новые порты для экспорта в Китай, что позволит значительно укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. "Мы считаем, что это увеличит наш экспорт в четыре раза", - подчеркнул он, не уточнив сроки.

https://ria.ru/20240112/argali-1920845868.html

https://ria.ru/20231225/neft-1918030610.html

китай

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, монголия, россия, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, в мире