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Песков прокомментировал указ Путина о кадровом резерве на госслужбе - РИА Новости, 24.01.2024
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12:43 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/rezerv-1923179405.html
Песков прокомментировал указ Путина о кадровом резерве на госслужбе
Песков прокомментировал указ Путина о кадровом резерве на госслужбе - РИА Новости, 24.01.2024
Песков прокомментировал указ Путина о кадровом резерве на госслужбе
Система федерального кадрового резерва для государственной службы постоянно адаптируется под меняющиеся потребности времени, это живой механизм, участники... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:43
2024-01-24T12:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Система федерального кадрового резерва для государственной службы постоянно адаптируется под меняющиеся потребности времени, это живой механизм, участники специальной военной операции при желании смогут войти в этот резерв, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе РФ. "Система государственного кадрового резерва постоянно совершенствуется, это живой механизм. Она адаптируется под постоянно меняющиеся потребности времени. У нас сейчас это живая система. Вы знаете, большое количество форматов по обучению, повышению квалификации, конкурсов, в том числе в рамках платформы "Страна возможностей" работает. Это дает свои результаты", - заявил Песков журналистам. На просьбу уточнить, будут ли в новом кадровом резерве участники спецоперации, он ответил, что они смогут попасть в соответствующие списки. "Разумеется. Те, кто посчитает, что их призванием является государственная служба, служба в крупных государственных компаниях, в региональных властях, те, кто пожелает пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же войдут в эти списки", - подчеркнул представитель Кремля. Действующие госслужащие, отправившиеся добровольцами в зону СВО, также могут войти в кадровый резерв, "если они этого захотят", заверил Песков.
https://ria.ru/20240108/kadry-1920127732.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков прокомментировал указ Путина о кадровом резерве на госслужбе

Песков: система кадрового резерва на госслужбе постоянно совершенствуется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Система федерального кадрового резерва для государственной службы постоянно адаптируется под меняющиеся потребности времени, это живой механизм, участники специальной военной операции при желании смогут войти в этот резерв, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе РФ.
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"Система государственного кадрового резерва постоянно совершенствуется, это живой механизм. Она адаптируется под постоянно меняющиеся потребности времени. У нас сейчас это живая система. Вы знаете, большое количество форматов по обучению, повышению квалификации, конкурсов, в том числе в рамках платформы "Страна возможностей" работает. Это дает свои результаты", - заявил Песков журналистам.
На просьбу уточнить, будут ли в новом кадровом резерве участники спецоперации, он ответил, что они смогут попасть в соответствующие списки. "Разумеется. Те, кто посчитает, что их призванием является государственная служба, служба в крупных государственных компаниях, в региональных властях, те, кто пожелает пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же войдут в эти списки", - подчеркнул представитель Кремля.
Действующие госслужащие, отправившиеся добровольцами в зону СВО, также могут войти в кадровый резерв, "если они этого захотят", заверил Песков.
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