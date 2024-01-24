https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 24.01.2024

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах

Пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован на 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:04

2024-01-24T07:04

2024-01-24T07:19

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

справки

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован на 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.Ниже приводится справка о пожарах на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах.202424 января в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский загорелась кровля мебельной фабрики. Пожар локализовали на 3,6 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.18 января в Саранске (Мордовия) загорелся мебельный цех на площади 1750 квадратных метров. Борьбу с огнем вели более 60 человек при 15 единицах техники. При возгорании пострадали два человека.17 января в Шахтах Ростовской области произошел пожар на заводе "Авангард" в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на площади 360 квадратных метров. По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. В результате происшествия пострадали десять человека, шестеро из которых были госпитализированы.12 января в челябинском Златоусте загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Первоначально площадь пожара составила 500 квадратных метров. Как сообщило МЧС, самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позже ведомство сообщило о том, что огонь распространился на кровлю административно-бытового здания и общая площадь пожара составила 1560 квадратных метров.11 января в поселке Обухово Московской области произошел пожар в цехе по производству полимерной продукции. Горела крыша на площади восемь тысяч квадратных метров. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, причиной пожара могло стать короткое замыкание при проведении ремонта. Пострадавших в результате инцидента нет.202315 декабря в поселке Бобровском Сысертского городского округа в Свердловской области загорелась кровля производственного цеха на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек. По данным регионального главка МЧС, пострадавших при пожаре нет.1 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в ангаре на мебельном производстве. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек – рабочий производства автошампуней, которое арендовало помещение в ангаре. Он был госпитализирован с ожогами рук.8 ноября в Еравнинском районе Бурятии произошло возгорание в производственном неэксплуатируемом здании Озерной горнорудной компании. Первоначально площадь пожара составила 500 квадратных метров. Позже в Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что очаг возгорания находился внутри цеха и общая площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. В результате инцидента пострадавших нет.7 октября в поселке Золотково в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошло возгорание складского здания, совмещенного с цехом по производству гипсовых игрушек. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Как сообщило ГУ МЧС по региону, пострадавших в результате инцидента нет.4 октября в Емельяновском районе Красноярского края произошел пожар на предприятии по производству паллет. На открытой территории горели паллеты на площади две тысячи квадратных метров и производственное здание площадью 200 квадратных метров.15 сентября в Самаре произошел пожар на территории бывшего подшипникового завода. Первоначально площадь пожара составила 100 "квадратов" – горело масло в подвале. Позже площадь увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. По данным МЧС России, погибших и пострадавших при пожаре нет.17 августа в поселке Февральск Приамурья возник пожар на деревообрабатывающем предприятии на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Как уточнили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, в результате пожара повреждено здание цеха по всей площади 120 на 30 метров, техника, технологическое оборудование, готовая продукция и емкость с маслом объемом около 15 кубических метров. Пострадавших в инциденте нет.8 августа в Ковровском районе Владимировской области на предприятии по производству акриловых ванн возник пожар. Его площадь составила 4,1 тысячи квадратных метров. По данным регионального ГУМЧС, были эвакуированы 200 человек, пострадавших в результате инцидента нет. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.17 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга в производственном цеху компании "Фасадные системы ИСМ" по производству полипропилена произошло горение на площади 700 квадратных метров. К его ликвидации от МЧС было привлечено 15 единиц техники и 67 человек. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщил, что в результате пожара пострадало двое рабочих. Они были госпитализированы в медучреждение.8 июля в городе Волжском Волгоградской области на производственной территории загорелся мебельный цех. Пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано 9 июля в 23.55. https://ria.ru/20230709/pozhar-1883029763.html Никто не пострадал. Мэрия сообщала, что тушению огня мешал ветер.29 июня в Нижнем Новгороде на территории химзавода "Бальзам" произошло возгорание цистерны. В результате пожара погиб иностранный гражданин, который трудился аппаратчиком без трудовых отношений в АО "Бальзам". По словам очевидцев, рабочий производил заполнение цистерны легковоспламеняющимся веществом без средств индивидуальной защиты и без соблюдения требований правил по охране труда при работе на высоте.22 июня в городе Волжском Волгоградской области на открытой территории предприятия "Глобал кэмикал" (дочернее предприятие компании Grass) загорелись пластиковые поддоны и картон. По информации прокуратуры Волгоградской области, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.30 мая в Волоколамском городском округе Московской области загорелся цех по производству спиртосодержащей жидкости. Площадь возгорания составлял 2,4 тысячи квадратных метров. Здание самостоятельно покинули 30 человек. К тушению пожара были привлечены более 70 человек и 24 единицы техники. Загоревшийся спиртовой завод принадлежит компании, которая занимается производством спиртосодержащих фармпрепаратов.27 мая в Рыбинске Ярославской области произошел пожар на мебельной фабрике "Свобода". Загорелась кровля производственного здания на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара она обрушилась. Сгорели станки, мебель и мебельные заготовки. 28 мая в 08.00 мск пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.13 мая в Тольятти Самарской области произошел пожар в покрасочном цехе предприятия по производству дверей и окон. По данным МЧС, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на пяти тысячах "квадратов" обрушилась кровля. В 05.45 (04.45 мск) 14 мая открытое горение было ликвидировано. Были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.25 апреля в Лесозаводске Приморского края произошел пожар в деревоперерабатывающем цехе. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров, из-за сильного ветра произошло стремительное распространение огня. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Борьбу с огнем вели два пожарных поезда.22 апреля в Люберцах Московской области произошел пожар в металлическом цеху по утилизации отходов. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.24 марта в Арамиле Свердловской области загорелось здание научно-производственного комплекса. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пожар удалось локализовать на площади четыре тысячи квадратных метров.11 марта в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье произошел пожар в цехе по производству пластика. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, затем в цехе обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.19 февраля в Кузнецке Пензенской области произошел пожар в производственном цехе мебельной фабрики. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.26 января в Ставрополе на улице Селекционная произошел пожар на территории цеха по производству металлоизделий, загорелась кровля на площади две тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.11 января в Усть-Илимске в Иркутской области произошел пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров.5 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, по информации МЧС РФ, в производственном здании размером 12 на 45 метров загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), справки