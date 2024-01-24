https://ria.ru/20240124/pavlodar-1923101746.html

Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город

Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город - РИА Новости, 24.01.2024

Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город

Власти Павлограда Днепропетровской области на Украине отказались от его переименования, сообщил депутат Верховной рады Роман Каптелов. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:00

2024-01-24T00:00

2024-01-24T00:03

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сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Власти Павлограда Днепропетровской области на Украине отказались от его переименования, сообщил депутат Верховной рады Роман Каптелов. "Сейчас вопрос переименования города не ко времени, поэтому Павлоград остается Павлоградом. Тем более что против переименования выступает община", - приводит слова Каптелова городская мэрия. Городской совет Новомосковска в Днепропетровской области на Украине во вторник проголосовал за переименование населенного пункта в Новую Самарь, сообщал мэр города Сергей Резник. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240119/biblioteki-1922281297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, павлоград, днепропетровская область, сергей лавров, верховная рада украины