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Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город - РИА Новости, 24.01.2024
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00:00 24.01.2024 (обновлено: 00:03 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/pavlodar-1923101746.html
Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город
Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город - РИА Новости, 24.01.2024
Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город
Власти Павлограда Днепропетровской области на Украине отказались от его переименования, сообщил депутат Верховной рады Роман Каптелов. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:00
2024-01-24T00:03
в мире
украина
павлоград
днепропетровская область
сергей лавров
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Власти Павлограда Днепропетровской области на Украине отказались от его переименования, сообщил депутат Верховной рады Роман Каптелов. "Сейчас вопрос переименования города не ко времени, поэтому Павлоград остается Павлоградом. Тем более что против переименования выступает община", - приводит слова Каптелова городская мэрия. Городской совет Новомосковска в Днепропетровской области на Украине во вторник проголосовал за переименование населенного пункта в Новую Самарь, сообщал мэр города Сергей Резник. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, павлоград, днепропетровская область, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Павлоград, Днепропетровская область, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город

Депутат Рады: власти украинского Павлограда отказались переименовывать город

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Власти Павлограда Днепропетровской области на Украине отказались от его переименования, сообщил депутат Верховной рады Роман Каптелов.
«
"Сейчас вопрос переименования города не ко времени, поэтому Павлоград остается Павлоградом. Тем более что против переименования выступает община", - приводит слова Каптелова городская мэрия.
Городской совет Новомосковска в Днепропетровской области на Украине во вторник проголосовал за переименование населенного пункта в Новую Самарь, сообщал мэр города Сергей Резник.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреУкраинаПавлоградДнепропетровская областьСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
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