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В Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах - РИА Новости, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:31 24.01.2024 (обновлено: 17:59 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/nadezhdin-1923175498.html
В Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах
В Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах - РИА Новости, 24.01.2024
В Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не рассматривает политика Бориса Надеждина как соперника действующего главы государства,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:31
2024-01-24T17:59
выборы президента россии — 2024
политика
борис надеждин
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не рассматривает политика Бориса Надеждина как соперника действующего главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах.Ранее Надеждин сообщил РИА Новости, что его штаб уже собрал более 100 тысяч подписей, но поставлена задача собрать 150 тысяч, чтобы отобрать "самые хорошие" для подачи в ЦИК."Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль Надеждина как соперника Путина на президентских выборах.Также Песков сказал, что не может прокомментировать сообщения о том, что Надеждин якобы является согласованным с Кремлем кандидатом, которому ЦИК неизбежно откажет в регистрации. "Есть полномочия ЦИКа, это нужно за разъяснениями обращаться туда, и есть конституционное право у любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента. И здесь совершенно не нужно ни с кем согласовывать — есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить", — сказал Песков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК России зарегистрировал трех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все они — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240117/vzlom-1921831097.html
https://ria.ru/20240111/putin-1920665320.html
https://ria.ru/20240123/prezident-1922870276.html
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политика, борис надеждин, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Борис Надеждин, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах

Песков: Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина на выборах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не рассматривает политика Бориса Надеждина как соперника действующего главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах.
Ранее Надеждин сообщил РИА Новости, что его штаб уже собрал более 100 тысяч подписей, но поставлена задача собрать 150 тысяч, чтобы отобрать "самые хорошие" для подачи в ЦИК.
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"Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль Надеждина как соперника Путина на президентских выборах.
Также Песков сказал, что не может прокомментировать сообщения о том, что Надеждин якобы является согласованным с Кремлем кандидатом, которому ЦИК неизбежно откажет в регистрации. "Есть полномочия ЦИКа, это нужно за разъяснениями обращаться туда, и есть конституционное право у любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента. И здесь совершенно не нужно ни с кем согласовывать — есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить", — сказал Песков.
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Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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