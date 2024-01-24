https://ria.ru/20240124/mayning-1923232399.html

В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму

В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму - РИА Новости, 24.01.2024

В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму

Майнинг-ферма, незаконно подключенная к линиям электропередач, обнаружена в дагестанском Кизилюрте, полицейские изъяли более 300 аппаратов по добыче... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:01

2024-01-24T16:01

2024-01-24T16:03

происшествия

кизилюрт

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Майнинг-ферма, незаконно подключенная к линиям электропередач, обнаружена в дагестанском Кизилюрте, полицейские изъяли более 300 аппаратов по добыче криптовалюты, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, участковый уполномоченный в Кизилюрте обнаружил майнинг-ферму, принадлежащую 43-летнему местному жителю. "Сотрудники выявили подсобные помещения одного из предприятий, в которых мужчина установил более 300 майнинг-аппаратов по добыче криптовалюты. При этом он самовольно осуществил незаконное подключение к линиям электропередач, подсоединив устройства минуя приборы учета", - говорится в сообщении. Оборудование изъяли, собран материал для принятия процессуального решения. Ранее компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, поскольку "фермы" перегружают электросеть и провоцируют аварийные отключения.

https://ria.ru/20230904/mayner-1893996001.html

кизилюрт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кизилюрт, республика дагестан