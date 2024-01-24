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В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму - РИА Новости, 24.01.2024
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16:01 24.01.2024 (обновлено: 16:03 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/mayning-1923232399.html
В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму
В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму - РИА Новости, 24.01.2024
В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму
Майнинг-ферма, незаконно подключенная к линиям электропередач, обнаружена в дагестанском Кизилюрте, полицейские изъяли более 300 аппаратов по добыче... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:01
2024-01-24T16:03
происшествия
кизилюрт
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Майнинг-ферма, незаконно подключенная к линиям электропередач, обнаружена в дагестанском Кизилюрте, полицейские изъяли более 300 аппаратов по добыче криптовалюты, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, участковый уполномоченный в Кизилюрте обнаружил майнинг-ферму, принадлежащую 43-летнему местному жителю. "Сотрудники выявили подсобные помещения одного из предприятий, в которых мужчина установил более 300 майнинг-аппаратов по добыче криптовалюты. При этом он самовольно осуществил незаконное подключение к линиям электропередач, подсоединив устройства минуя приборы учета", - говорится в сообщении. Оборудование изъяли, собран материал для принятия процессуального решения. Ранее компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, поскольку "фермы" перегружают электросеть и провоцируют аварийные отключения.
https://ria.ru/20230904/mayner-1893996001.html
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происшествия, кизилюрт, республика дагестан
Происшествия, Кизилюрт, Республика Дагестан
В Дагестане выявили незаконно подключенную к ЛЭП майнинг-ферму

В Кизилюрте выявили майнинг-ферму с 300 аппаратами по добыче криптовалюты

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Майнинг-ферма, незаконно подключенная к линиям электропередач, обнаружена в дагестанском Кизилюрте, полицейские изъяли более 300 аппаратов по добыче криптовалюты, сообщили в среду в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, участковый уполномоченный в Кизилюрте обнаружил майнинг-ферму, принадлежащую 43-летнему местному жителю.
«
"Сотрудники выявили подсобные помещения одного из предприятий, в которых мужчина установил более 300 майнинг-аппаратов по добыче криптовалюты. При этом он самовольно осуществил незаконное подключение к линиям электропередач, подсоединив устройства минуя приборы учета", - говорится в сообщении.
Оборудование изъяли, собран материал для принятия процессуального решения.
Ранее компания "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") обратилась к владельцам майнинг-ферм в Дагестане с просьбой отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, поскольку "фермы" перегружают электросеть и провоцируют аварийные отключения.
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ПроисшествияКизилюртРеспублика Дагестан
 
 
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