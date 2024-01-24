https://ria.ru/20240124/losos-1923225693.html
Россия стала первой в мире по добыче лосося
Россия стала первой в мире по добыче лосося - РИА Новости, 24.01.2024
Россия стала первой в мире по добыче лосося
Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн, обойдя США, следует из материалов Минсельхоза и Рыбного союза. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:36
2024-01-24T15:36
2024-01-24T18:18
в мире
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн, обойдя США, следует из материалов Минсельхоза и Рыбного союза."Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 миллиона тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн", - говорится в сообщении."По этому показателю Россия в 2023 году обогнала США. И, за исключением неурожайного 2022 года, РФ с 2018 года лидировала по объемам промысла этих видов рыб. А до этого страны чередовались по максимальным объемам вылова", - пояснили позже РИА Новости в Рыбном союзе. Тихоокеанских лососей добывают в основном Россия, США (на Аляске), Япония, Канада, Южная Корея.Результаты работы агропромышленного комплекса в 2023 году и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на заседании оперативного штаба Минсельхоза, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн. Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.Россия последние годы наращивает объемы добычи тихоокеанских лососей, подчеркнули в Рыбном союзе, но в связи с особенностями цикла нереста лососей, "чередуются урожайные и неурожайные годы". "В наиболее урожайные год мировой объем добычи превышает 1 миллион тонн, в один из неурожайных последних годов падал до 600 тысяч тонн. Таким же был и 2022 год, когда было в мире добыли 710 тысяч тонн", - сообщили в союзе.Россия и США часто делят пальму первенства в выловах: по данным Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC), в 2021 году в РФ и США было добыто 539,8 тысяч тонн лососевых и 400,1 тысячи тонн, а в 2022 году - 265,15 тысячи тонн и 352,06 тысячи. Данные по 2023 году NPAFC пока не публиковала; между тем, Департамент рыболовства и охоты Аляски - практически единственного региона США по коммерческому промыслу лососевых - сообщал о добыче в 2023 году 230 тысяч тонн лососевых.
https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html
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в мире, экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
В мире, Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
Россия стала первой в мире по добыче лосося
Минсельхоз: Россия стала первой в мире по добыче лосося в 2023 году
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн, обойдя США, следует из материалов
Минсельхоза и Рыбного союза.
"Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 миллиона тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
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"По этому показателю Россия в 2023 году обогнала США. И, за исключением неурожайного 2022 года, РФ с 2018 года лидировала по объемам промысла этих видов рыб. А до этого страны чередовались по максимальным объемам вылова", - пояснили позже РИА Новости в Рыбном союзе. Тихоокеанских лососей добывают в основном Россия, США (на Аляске
), Япония
, Канада
, Южная Корея
.
Результаты работы агропромышленного комплекса в 2023 году и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на заседании оперативного штаба Минсельхоза, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
.
Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн. Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.
Россия последние годы наращивает объемы добычи тихоокеанских лососей, подчеркнули в Рыбном союзе, но в связи с особенностями цикла нереста лососей, "чередуются урожайные и неурожайные годы". "В наиболее урожайные год мировой объем добычи превышает 1 миллион тонн, в один из неурожайных последних годов падал до 600 тысяч тонн. Таким же был и 2022 год, когда было в мире добыли 710 тысяч тонн", - сообщили в союзе.
Россия и США часто делят пальму первенства в выловах: по данным Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC), в 2021 году в РФ и США было добыто 539,8 тысяч тонн лососевых и 400,1 тысячи тонн, а в 2022 году - 265,15 тысячи тонн и 352,06 тысячи. Данные по 2023 году NPAFC пока не публиковала; между тем, Департамент рыболовства и охоты Аляски - практически единственного региона США по коммерческому промыслу лососевых - сообщал о добыче в 2023 году 230 тысяч тонн лососевых.
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