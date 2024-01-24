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У США нет планов вывести военных из Сирии, сообщил спецпредставитель Путина - РИА Новости, 24.01.2024
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07:25 24.01.2024 (обновлено: 07:26 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrentev-1923124448.html
У США нет планов вывести военных из Сирии, сообщил спецпредставитель Путина
У США нет планов вывести военных из Сирии, сообщил спецпредставитель Путина - РИА Новости, 24.01.2024
У США нет планов вывести военных из Сирии, сообщил спецпредставитель Путина
Россия не видит намерений и стремлений США вывести свой военный контингент из Сирии, заявил специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:25
2024-01-24T07:26
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россия
александр лаврентьев
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АСТАНА, 24 янв — РИА Новости. Россия не видит намерений и стремлений США вывести свой военный контингент из Сирии, заявил специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. "Пока мы не видим каких-либо стремлений или намерений американской стороны по выводу своего воинского контингента, хотя ситуация там достаточно осложнилась. Американцы тоже несут достаточно ощутимые потери, но продолжают там оставаться…", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга. Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января. Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что США эвакуируют свою военную базу "Хемо" недалеко от аэропорта города Камышлы на северо-востоке Сирии после неоднократных нападений на нее сил "иракского сопротивления". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Шиитские движения в составе так называемого "исламского сопротивления в Ираке" объявили о первом нападении на американскую военную базу "Хемо" возле аэропорта Камышлы. Ранее иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали другую базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Кроме того, несколько беспилотников были сбиты в районе международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, где расположена база международных сил по борьбе с терроризмом. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал незаконное присутствие войск США в Сирии одним из основных дестабилизирующих факторов и призвал их оттуда вывести.
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сирия, сша, россия, александр лаврентьев, али хаменеи, дмитрий полянский, оон, в мире
Сирия, США, Россия, Александр Лаврентьев, Али Хаменеи, Дмитрий Полянский, ООН, В мире
У США нет планов вывести военных из Сирии, сообщил спецпредставитель Путина

Лаврентьев: Россия не видит намерений США вывести из Сирии военный контингент

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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АСТАНА, 24 янв — РИА Новости. Россия не видит намерений и стремлений США вывести свой военный контингент из Сирии, заявил специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
«
"Пока мы не видим каких-либо стремлений или намерений американской стороны по выводу своего воинского контингента, хотя ситуация там достаточно осложнилась. Американцы тоже несут достаточно ощутимые потери, но продолжают там оставаться…", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга.
Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что США эвакуируют свою военную базу "Хемо" недалеко от аэропорта города Камышлы на северо-востоке Сирии после неоднократных нападений на нее сил "иракского сопротивления".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Шиитские движения в составе так называемого "исламского сопротивления в Ираке" объявили о первом нападении на американскую военную базу "Хемо" возле аэропорта Камышлы.
Ранее иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали другую базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Кроме того, несколько беспилотников были сбиты в районе международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, где расположена база международных сил по борьбе с терроризмом.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал незаконное присутствие войск США в Сирии одним из основных дестабилизирующих факторов и призвал их оттуда вывести.
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