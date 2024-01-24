https://ria.ru/20240124/kokain-1923142959.html

В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей

В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.01.2024

В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей

Таможенники нашли более 1,2 тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:07

2024-01-24T10:07

2024-01-24T11:13

санкт-петербург

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Таможенники нашли более 1,2 тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС."Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе.Наркотики нашли при сканировании контейнера, прибывшего из бельгийского Антверпена. В мешках с кофе специалисты обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".Это уже второй случай за месяц, когда таможенники в Большом порту Петербурга пресекают поставку крупной партии кокаина. Так, 10 января более тонны наркотика нашли в контейнере, прибывшем из Никарагуа.

https://ria.ru/20240110/narkotiki-1920481829.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)