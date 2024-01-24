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В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.01.2024
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10:07 24.01.2024 (обновлено: 11:13 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/kokain-1923142959.html
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.01.2024
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей
Таможенники нашли более 1,2 тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:07
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санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Таможенники нашли более 1,2 тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС."Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе.Наркотики нашли при сканировании контейнера, прибывшего из бельгийского Антверпена. В мешках с кофе специалисты обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".Это уже второй случай за месяц, когда таможенники в Большом порту Петербурга пресекают поставку крупной партии кокаина. Так, 10 января более тонны наркотика нашли в контейнере, прибывшем из Никарагуа.
https://ria.ru/20240110/narkotiki-1920481829.html
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санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей

Таможня изъяла в Большом порту Петербурга партию кокаина на 13 миллиардов рублей

© Фото : ФТС РоссииПартия кокаина, изъятая на территории Большого порта Санкт-Петербург
Партия кокаина, изъятая на территории Большого порта Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : ФТС России
Партия кокаина, изъятая на территории Большого порта Санкт-Петербург
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Таможенники нашли более 1,2 тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС.
«
"Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе.
Наркотики нашли при сканировании контейнера, прибывшего из бельгийского Антверпена. В мешках с кофе специалисты обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.
Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".
Это уже второй случай за месяц, когда таможенники в Большом порту Петербурга пресекают поставку крупной партии кокаина. Так, 10 января более тонны наркотика нашли в контейнере, прибывшем из Никарагуа.
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2019-2024 годах
10 января, 12:09
 
Санкт-ПетербургФедеральная таможенная служба (ФТС России)ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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