https://ria.ru/20240124/kokain-1923142959.html
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.01.2024
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей
Таможенники нашли более 1,2 тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:07
2024-01-24T10:07
2024-01-24T11:13
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Таможенники нашли более 1,2 тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ФТС."Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе.Наркотики нашли при сканировании контейнера, прибывшего из бельгийского Антверпена. В мешках с кофе специалисты обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".Это уже второй случай за месяц, когда таможенники в Большом порту Петербурга пресекают поставку крупной партии кокаина. Так, 10 января более тонны наркотика нашли в контейнере, прибывшем из Никарагуа.
https://ria.ru/20240110/narkotiki-1920481829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей
Таможня изъяла в Большом порту Петербурга партию кокаина на 13 миллиардов рублей