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На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня - РИА Новости, 24.01.2024
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 34, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, их поиски... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:21
2024-01-24T13:21
2024-01-24T13:21
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ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 34, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщило Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось об 31 погибшем. Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек. "По состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 мск) 24 января, на месте происшествия удалось найти 34 человека, все они были без признаков жизни", - говорится в сообщении телевидения. На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
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китай, в мире, юньнань, си цзиньпин
Китай, В мире, Юньнань, Си Цзиньпин
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
Число жертв схода оползня на юго-западе Китая возросло до 34
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 34, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось об 31 погибшем.
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня
Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек.
"По состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 мск) 24 января, на месте происшествия удалось найти 34 человека, все они были без признаков жизни", - говорится в сообщении телевидения.
На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин
призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек