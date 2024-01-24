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В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги - РИА Новости, 24.01.2024
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17:13 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/kaluga-1923252419.html
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги - РИА Новости, 24.01.2024
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги
В Совете Федерации поддержали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:13
2024-01-24T17:13
калуга
калужская область
владислав шапша
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Совете Федерации поддержали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. С просьбой о поддержке глава Калужской области обратился в рамках "Часа субъекта", который прошел в среду в стенах Совета Федерации. "Требует реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Калуга". Удлинение полосы существенно повысит ее возможности как запасного аэродрома для московского авиационного узла", - заявил Шапша. По итогам заседания губернатор написал в своем Telegram-канале, что важные для региона проекты получили поддержку сенаторов, в том числе и проект реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также в Совфеде поддержали инициативу региона по строительству путепровода в Балабаново в связи с реконструкцией трассы М-3, а также развязки на северном въезде в Обнинск.
https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html
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калуга, калужская область, владислав шапша, совет федерации рф
Калуга, Калужская область, Владислав Шапша, Совет Федерации РФ
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги

Шапша: в СФ поддержали проект реконструкции ВПП аэропорта Калуги

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВвод в эксплуатацию международного аэропорта "Калуга".
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта Калуга. - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта "Калуга".. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Совете Федерации поддержали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
С просьбой о поддержке глава Калужской области обратился в рамках "Часа субъекта", который прошел в среду в стенах Совета Федерации.
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"Требует реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Калуга". Удлинение полосы существенно повысит ее возможности как запасного аэродрома для московского авиационного узла", - заявил Шапша.
По итогам заседания губернатор написал в своем Telegram-канале, что важные для региона проекты получили поддержку сенаторов, в том числе и проект реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Также в Совфеде поддержали инициативу региона по строительству путепровода в Балабаново в связи с реконструкцией трассы М-3, а также развязки на северном въезде в Обнинск.
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КалугаКалужская областьВладислав ШапшаСовет Федерации РФ
 
 
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