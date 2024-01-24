https://ria.ru/20240124/kaluga-1923252419.html

В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги

В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги - РИА Новости, 24.01.2024

В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги

В Совете Федерации поддержали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:13

2024-01-24T17:13

2024-01-24T17:13

калуга

калужская область

владислав шапша

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Совете Федерации поддержали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. С просьбой о поддержке глава Калужской области обратился в рамках "Часа субъекта", который прошел в среду в стенах Совета Федерации. "Требует реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Калуга". Удлинение полосы существенно повысит ее возможности как запасного аэродрома для московского авиационного узла", - заявил Шапша. По итогам заседания губернатор написал в своем Telegram-канале, что важные для региона проекты получили поддержку сенаторов, в том числе и проект реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также в Совфеде поддержали инициативу региона по строительству путепровода в Балабаново в связи с реконструкцией трассы М-3, а также развязки на северном въезде в Обнинск.

https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html

https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html

калуга

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калуга, калужская область, владислав шапша, совет федерации рф