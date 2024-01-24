https://ria.ru/20240124/kaluga-1923252419.html
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги - РИА Новости, 24.01.2024
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги
В Совете Федерации поддержали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:13
2024-01-24T17:13
2024-01-24T17:13
калуга
калужская область
владислав шапша
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Совете Федерации поддержали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. С просьбой о поддержке глава Калужской области обратился в рамках "Часа субъекта", который прошел в среду в стенах Совета Федерации. "Требует реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Калуга". Удлинение полосы существенно повысит ее возможности как запасного аэродрома для московского авиационного узла", - заявил Шапша. По итогам заседания губернатор написал в своем Telegram-канале, что важные для региона проекты получили поддержку сенаторов, в том числе и проект реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также в Совфеде поддержали инициативу региона по строительству путепровода в Балабаново в связи с реконструкцией трассы М-3, а также развязки на северном въезде в Обнинск.
https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html
https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939543a0e5d51a5e3409f0db8f051ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, владислав шапша, совет федерации рф
Калуга, Калужская область, Владислав Шапша, Совет Федерации РФ
В СФ поддержали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Калуги
Шапша: в СФ поддержали проект реконструкции ВПП аэропорта Калуги