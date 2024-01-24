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Все находившиеся на борту Ил-76 погибли - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 24.01.2024 (обновлено: 16:10 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il76-1923198929.html
Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
Все находившиеся на борту Ил-76 погибли - РИА Новости, 24.01.2024
Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
Все находившиеся на борту транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:04
2024-01-24T16:10
происшествия
крушение ил-76 в белгородской области
специальная военная операция на украине
ил-76
белгородская область
россия
корочанский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Все находившиеся на борту транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли&quot;, — говорится в публикации.Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.Издание "Украинская правда", написавшее со ссылкой на источник, что ответственность за крушение несут ВСУ, удалила это сообщение после того, как стало известно об украинских пленных на бортуКак рассказали РИА Новости жители белгородского села Яблоново, рядом с которым упал Ил, перед крушением было слышно два взрыва с интервалом примерно в минуту.
https://ria.ru/20240124/slutskiy-1923195183.html
белгородская область
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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происшествия, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, белгородская область, россия, корочанский район, вячеслав гладков, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-космические силы россии, конгресс сша
Происшествия, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Специальная военная операция на Украине, Ил-76, Белгородская область, Россия, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Воздушно-космические силы России, Конгресс США
Все находившиеся на борту Ил-76 погибли

Гладков: все находившиеся на борту при крушении Ил-76 погибли

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Все находившиеся на борту транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли", — говорится в публикации.

Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Издание "Украинская правда", написавшее со ссылкой на источник, что ответственность за крушение несут ВСУ, удалила это сообщение после того, как стало известно об украинских пленных на борту
Как рассказали РИА Новости жители белгородского села Яблоново, рядом с которым упал Ил, перед крушением было слышно два взрыва с интервалом примерно в минуту.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76Белгородская областьРоссияКорочанский районВячеслав ГладковВячеслав ВолодинГосдума РФВоздушно-космические силы РоссииКонгресс США
 
 
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