https://ria.ru/20240124/il76-1923198929.html

Все находившиеся на борту Ил-76 погибли

Все находившиеся на борту Ил-76 погибли - РИА Новости, 24.01.2024

Все находившиеся на борту Ил-76 погибли

Все находившиеся на борту транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:04

2024-01-24T14:04

2024-01-24T16:10

происшествия

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

ил-76

белгородская область

россия

корочанский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Все находившиеся на борту транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли", — говорится в публикации.Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.Издание "Украинская правда", написавшее со ссылкой на источник, что ответственность за крушение несут ВСУ, удалила это сообщение после того, как стало известно об украинских пленных на бортуКак рассказали РИА Новости жители белгородского села Яблоново, рядом с которым упал Ил, перед крушением было слышно два взрыва с интервалом примерно в минуту.

https://ria.ru/20240124/slutskiy-1923195183.html

белгородская область

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корочанский район

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T14:04 true PT0M26S

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