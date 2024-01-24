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МВД за три месяца вынесло 62 решения о прекращении российского гражданства - РИА Новости, 24.01.2024
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17:50 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923267674.html
МВД за три месяца вынесло 62 решения о прекращении российского гражданства
МВД за три месяца вынесло 62 решения о прекращении российского гражданства - РИА Новости, 24.01.2024
МВД за три месяца вынесло 62 решения о прекращении российского гражданства
МВД РФ с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесено 62 решения о прекращении российского гражданства в связи с совершением различных преступлений,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:50
2024-01-24T17:50
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МВД РФ с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесено 62 решения о прекращении российского гражданства в связи с совершением различных преступлений, сообщает пресс-служба на сайте ведомства. "С 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесено 62 решения о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с совершением таких преступлений, как применение насилия в отношении представителя власти, изнасилование, незаконный оборот наркотиков", - рассказали в ведомстве. В МВД отметили, что наибольшее количестве таких решений вынесено в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Владимирской, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской и Тверской областях, а также в Красноярском крае. "Лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут удалены с территории России", - говорится в релизе.
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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД за три месяца вынесло 62 решения о прекращении российского гражданства

МВД с 26 октября по 10 января вынесло 62 решения о прекращении гражданства РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МВД РФ с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесено 62 решения о прекращении российского гражданства в связи с совершением различных преступлений, сообщает пресс-служба на сайте ведомства.
«
"С 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесено 62 решения о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с совершением таких преступлений, как применение насилия в отношении представителя власти, изнасилование, незаконный оборот наркотиков", - рассказали в ведомстве.
В МВД отметили, что наибольшее количестве таких решений вынесено в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Владимирской, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской и Тверской областях, а также в Красноярском крае.
"Лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут удалены с территории России", - говорится в релизе.
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ОбществоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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