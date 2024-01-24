https://ria.ru/20240124/evropa-1923201957.html

ЕК предложила ужесточить контроль за иностранными инвестициями в ЕС

ЕК предложила ужесточить контроль за иностранными инвестициями в ЕС - РИА Новости, 24.01.2024

ЕК предложила ужесточить контроль за иностранными инвестициями в ЕС

Европейская комиссия в среду предложила новый пакет мер по дальнейшему усилению экономической безопасности ЕС, который включает ужесточение контроля как за... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:22

2024-01-24T14:22

2024-01-24T14:29

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Европейская комиссия в среду предложила новый пакет мер по дальнейшему усилению экономической безопасности ЕС, который включает ужесточение контроля как за иностранными инвестициями в ЕС, особенно в ключевые технологии, так и за европейскими инвестициями в потенциально опасные оборонные и разведывательные технологии третьих стран, а также экспортного контроля за технологиями и товарами двойного назначения, следует из обнародованного ЕК документа. Эксперты указывают, что эти меры направлены прежде всего на "сдерживание" Китая. "Комиссия приняла пять инициатив по укреплению экономической безопасности ЕС в условиях растущей геополитической напряженности и глубоких технологических сдвигов. Пакет направлен на повышение экономической безопасности ЕС при сохранении открытости торговли и инвестиций… в соответствии с Европейской стратегией экономической безопасности от июня 2023 года", - указывается в документе. Меры включают, в частности, законодательную инициативу по укреплению контроля за иностранными инвестициями в ЕС, более тщательный мониторинг и оценку рисков, связанных с исходящими европейскими инвестициями в потенциально опасные для ЕС оборонные и разведывательные технологии третьих стран, усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения, стимулирование исследований и развития в ЕС технологий "с потенциально двойным назначением" и контроль за иностранным вмешательством в этой сфере. Европейская комиссия в июне прошлого года предложила новую стратегию обеспечения экономической безопасности Евросоюза в таких областях, как энергетика, инфраструктура и поставки критически важных ресурсов, а также в вопросах утечки инвестиций за рубеж и экспорта товаров двойного назначения. Документ, в частности, предлагал странам ЕС провести тщательную оценку рисков, связанных с цепочками поставок, включая поставки энергетических ресурсов. Кроме того, предлагалось пересмотреть риски, связанные с критической инфраструктурой, вопросы технологической безопасности, в том числе проблему "утечки технологий". Также в ЕС обеспокоились рисками использования третьими странами экономической зависимости Европы "для принуждения к тем или иным решениям". В ЕК предложили разработать новые и усилить существующие механизмы экспортного контроля за товарами двойного назначения и критическими технологиями, а также контроля за внешними европейскими инвестициями в третьи страны. В марте 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своей речи, посвященной отношениям Евросоюза с Китаем, заявила, что Еврокомиссия предложит ограничить европейские инвестиции в развитие технологий в третьих странах, которые в будущем могут представлять угрозу для безопасности стран союза. Она поясняла, что речь идет о разработке целевого инструмента для исходящих европейских инвестиций в чувствительные иностранные технологии, которые могут привести к развитию военного потенциала.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, технологии