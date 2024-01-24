https://ria.ru/20240124/eksport-1923229286.html
Минсельхоз сообщил о рекордной выручке от экспорта продукции АПК
Минсельхоз сообщил о рекордной выручке от экспорта продукции АПК - РИА Новости, 24.01.2024
Минсельхоз сообщил о рекордной выручке от экспорта продукции АПК
Выручка от экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году впервые превысила 45 миллиардов долларов, после досчета будет еще выше, говорится в сообщении Минсельхоза. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:47
2024-01-24T15:47
2024-01-24T15:54
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выручка от экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году впервые превысила 45 миллиардов долларов, после досчета будет еще выше, говорится в сообщении Минсельхоза."Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила 45 миллиарда долларов, и по результатам досчета данных этот показатель будет еще выше", - говорится в сообщении.Результаты работы агропромышленного комплекса и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на заседании оперативного штаба Минсельхоза, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Министр отметил, что в 2023 году все подотрасли показали достойные результаты: в частности, получен второй в истории страны урожай зерна – по предварительным данным, это порядка 143 миллионов тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 миллионов тонн. Животноводы, по предварительным данным, на полмиллиона тонн нарастили производство молока и на 300 тысяч тонн – мяса, а рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 миллиона тонн.По словам министра, показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК.По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов; ранее Минсельхоз прогнозировал в 2023 году очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240117/rekord-1921761694.html
https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз сообщил о рекордной выручке от экспорта продукции АПК
Выручка от экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году впервые превысила $45 млрд
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Выручка от экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году впервые превысила 45 миллиардов долларов, после досчета будет еще выше, говорится в сообщении
Минсельхоза.
"Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила 45 миллиарда долларов, и по результатам досчета данных этот показатель будет еще выше", - говорится в сообщении.
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Результаты работы агропромышленного комплекса и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на заседании оперативного штаба Минсельхоза, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
.
Министр отметил, что в 2023 году все подотрасли показали достойные результаты: в частности, получен второй в истории страны урожай зерна – по предварительным данным, это порядка 143 миллионов тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 миллионов тонн. Животноводы, по предварительным данным, на полмиллиона тонн нарастили производство молока и на 300 тысяч тонн – мяса, а рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 миллиона тонн.
По словам министра, показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК.
По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов; ранее Минсельхоз прогнозировал в 2023 году очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.
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