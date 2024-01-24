https://ria.ru/20240124/eksport-1923229286.html

Минсельхоз сообщил о рекордной выручке от экспорта продукции АПК

Минсельхоз сообщил о рекордной выручке от экспорта продукции АПК - РИА Новости, 24.01.2024

Минсельхоз сообщил о рекордной выручке от экспорта продукции АПК

Выручка от экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году впервые превысила 45 миллиардов долларов, после досчета будет еще выше, говорится в сообщении Минсельхоза. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:47

2024-01-24T15:47

2024-01-24T15:54

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выручка от экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году впервые превысила 45 миллиардов долларов, после досчета будет еще выше, говорится в сообщении Минсельхоза."Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила 45 миллиарда долларов, и по результатам досчета данных этот показатель будет еще выше", - говорится в сообщении.Результаты работы агропромышленного комплекса и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на заседании оперативного штаба Минсельхоза, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Министр отметил, что в 2023 году все подотрасли показали достойные результаты: в частности, получен второй в истории страны урожай зерна – по предварительным данным, это порядка 143 миллионов тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 миллионов тонн. Животноводы, по предварительным данным, на полмиллиона тонн нарастили производство молока и на 300 тысяч тонн – мяса, а рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 миллиона тонн.По словам министра, показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК.По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов; ранее Минсельхоз прогнозировал в 2023 году очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240117/rekord-1921761694.html

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)