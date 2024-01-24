https://ria.ru/20240124/dtp-1923316525.html

В Петербурге завели уголовное дело после выезда автобуса на тротуар

В Петербурге завели уголовное дело после выезда автобуса на тротуар - РИА Новости, 24.01.2024

В Петербурге завели уголовное дело после выезда автобуса на тротуар

Уголовное дело завели по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, водитель задержан, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:07

2024-01-24T23:07

2024-01-24T23:13

санкт-петербург

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, водитель задержан, сообщается на сайте "МВД Медиа". Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали пять человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитете по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Позже в пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщили, что причиной ДТП могло стать состояние здоровья водителя. "Полиция возбудила уголовное дело по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Петербурга… Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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санкт-петербург, россия, происшествия