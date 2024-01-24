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Власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2024
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17:50 24.01.2024 (обновлено: 18:36 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/dtp-1923267920.html
Власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге
Власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2024
Власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:50
2024-01-24T18:36
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. "Обстоятельства происшествия выясняются. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь со стороны транспортного блока", – информирует комитет по транспорту в своем Telegram-канале. Как отмечается, на место аварии выехали заместитель председателя комитета Ренат Ягудин и директор ГКУ "Организатор перевозок" Вадим Арсеньев. Также туда вызваны представители компании-перевозчика "Домтрансавто".
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
санкт-петербург
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Момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

Власти окажут помощь пострадавшим при наезде автобуса на тротуар в Петербурге

© Фото очевидцаМесто ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
Место ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
© Фото очевидца
Место ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.
"Обстоятельства происшествия выясняются. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь со стороны транспортного блока", – информирует комитет по транспорту в своем Telegram-канале.
Как отмечается, на место аварии выехали заместитель председателя комитета Ренат Ягудин и директор ГКУ "Организатор перевозок" Вадим Арсеньев. Также туда вызваны представители компании-перевозчика "Домтрансавто".
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