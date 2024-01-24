https://ria.ru/20240124/dtp-1923267818.html

Полиция назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге

Полиция назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2024

Полиция назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге

Причиной ДТП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, где рейсовый автобус выехал на тротуар, в результате чего пострадали 5 человек, могло стать состояние... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:50

2024-01-24T17:50

2024-01-24T18:34

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Причиной ДТП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, где рейсовый автобус выехал на тротуар, в результате чего пострадали 5 человек, могло стать состояние здоровья водителя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии."Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя. На место происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали происшествия", - говорится в сообщении.

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Момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. 2024-01-24T17:50 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф