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Полиция назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге
Полиция назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2024
Полиция назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге
Причиной ДТП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, где рейсовый автобус выехал на тротуар, в результате чего пострадали 5 человек, могло стать состояние... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:50
2024-01-24T17:50
2024-01-24T18:34
происшествия
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Причиной ДТП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, где рейсовый автобус выехал на тротуар, в результате чего пострадали 5 человек, могло стать состояние здоровья водителя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии."Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя. На место происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали происшествия", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923277035_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f830e499b72e149c549a87cea97fb2a9.jpg
Момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.
2024-01-24T17:50
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, ГИБДД МВД РФ
Полиция назвала предварительную причину ДТП с автобусом в Петербурге
Полиция: причиной ДТП с автобусом в Петербурге могло стать здоровье водителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Причиной ДТП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, где рейсовый автобус выехал на тротуар, в результате чего пострадали 5 человек, могло стать состояние здоровья водителя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.
"Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя. На место происшествия работают сотрудники ГИБДД
. Устанавливаются все детали происшествия", - говорится в сообщении.
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