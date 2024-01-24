https://ria.ru/20240124/dtp-1923261154.html
Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.01.2024
Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городском комитете РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:30
2024-01-24T17:30
2024-01-24T17:33
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923255369_0:439:810:895_1920x0_80_0_0_c3ce49dec084bdab27e86a9dc5c29424.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы."Пятеро пострадавших, из них 4 в тяжелом состоянии", - сообщили в комитете.
https://ria.ru/20231125/voditel-1911850686.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923255369_0:363:810:971_1920x0_80_0_0_cf021b86a2eb8fafae9108c0c9f06266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
В Петербурге 4 пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы.
"Пятеро пострадавших, из них 4 в тяжелом состоянии", - сообщили в комитете.
В Москве водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов