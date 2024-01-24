https://ria.ru/20240124/dtp-1923261154.html

Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.01.2024

Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городском комитете РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:30

2024-01-24T17:30

2024-01-24T17:33

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы."Пятеро пострадавших, из них 4 в тяжелом состоянии", - сообщили в комитете.

https://ria.ru/20231125/voditel-1911850686.html

санкт-петербург

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2024

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происшествия, санкт-петербург