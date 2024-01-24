https://ria.ru/20240124/dtp-1923260384.html

МВД заявило об отсутствии детей среди пострадавших в ДТП в Петербурге

МВД заявило об отсутствии детей среди пострадавших в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2024

МВД заявило об отсутствии детей среди пострадавших в ДТП в Петербурге

Детей нет среди пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, который выехал на тротуар с пешеходами в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщила... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:28

2024-01-24T17:28

2024-01-24T18:36

происшествия

санкт-петербург

россия

гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Детей нет среди пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, который выехал на тротуар с пешеходами в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.В среду днем по неустановленной причине рейсовый автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. Четверо из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению."Детей среди пострадавших нет", – говорится в сообщении ГУМВД.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи.

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Момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. 2024-01-24T17:28 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф