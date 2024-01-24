https://ria.ru/20240124/dtp-1923253984.html

В Петербурге автобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие

В Петербурге автобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.01.2024

В Петербурге автобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус № 152 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:18

2024-01-24T17:18

2024-01-24T18:35

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге рейсовый автобус № 152 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел около 16:00 мск у дома № 38 по улице Беринга."При наезде на тротуар в Василеостровском районе пострадали пять пешеходов", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в городском комитете по здравоохранению, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.По данным регионального управления МВД, ДТП произошло, предварительно, из-за состояния здоровья водителя. Детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали аварии.Прокуратура проконтролирует ход расследования и проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в действиях перевозчика.

https://ria.ru/20240124/dtp-1923267920.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

санкт-петербург

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Момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. 2024-01-24T17:18 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург