https://ria.ru/20240124/dtp-1923253984.html
В Петербурге автобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие
В Петербурге автобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.01.2024
В Петербурге автобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус № 152 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:18
2024-01-24T17:18
2024-01-24T18:35
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге рейсовый автобус № 152 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел около 16:00 мск у дома № 38 по улице Беринга."При наезде на тротуар в Василеостровском районе пострадали пять пешеходов", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в городском комитете по здравоохранению, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.По данным регионального управления МВД, ДТП произошло, предварительно, из-за состояния здоровья водителя. Детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали аварии.Прокуратура проконтролирует ход расследования и проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в действиях перевозчика.
https://ria.ru/20240124/dtp-1923267920.html
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санкт-петербург
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Момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, где рейсовый автобус выехал на тротуар, сообщил городской комитет по транспорту. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали 5 человек, детей среди них нет. Как сообщали РИА Новости в городском комитет по здравоохранению, четверо из пяти пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.
2024-01-24T17:18
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге автобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие
В Петербурге при наезде рейсового автобуса на пешеходов пострадали пять человек
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге рейсовый автобус № 152 наехал на пешеходов, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел около 16:00 мск у дома № 38 по улице Беринга.
Власти окажут помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге
"При наезде на тротуар в Василеостровском районе пострадали пять пешеходов", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в городском комитете по здравоохранению, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
По данным регионального управления МВД, ДТП произошло, предварительно, из-за состояния здоровья водителя. Детей среди пострадавших нет.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали аварии.
Прокуратура проконтролирует ход расследования и проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в действиях перевозчика.
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах