https://ria.ru/20240124/debaty-1923268877.html

Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля

Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля - РИА Новости, 24.01.2024

Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля

Теледебаты по президентским выборам в РФ начнутся 16 февраля, заявил кандидат от партии КПРФ на выборах Николай Харитонов. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:56

2024-01-24T17:56

2024-01-24T18:07

выборы президента россии — 2024

николай харитонов

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Теледебаты по президентским выборам в РФ начнутся 16 февраля, заявил кандидат от партии КПРФ на выборах Николай Харитонов.КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил ранее РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также отмечал, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" также примет участие в предвыборных дебатах."16 февраля пойдут теледебаты", - сказал он на встрече с жителями Оренбургской области.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240117/vybory-1921829509.html

https://ria.ru/20231017/bayden-1903313824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай харитонов, политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков