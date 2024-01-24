Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля
Харитонов: предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Теледебаты по президентским выборам в РФ начнутся 16 февраля, заявил кандидат от партии КПРФ на выборах Николай Харитонов.
КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил ранее РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также отмечал, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" также примет участие в предвыборных дебатах.
"16 февраля пойдут теледебаты", - сказал он на встрече с жителями Оренбургской области.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.