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Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля - РИА Новости, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:56 24.01.2024 (обновлено: 18:07 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/debaty-1923268877.html
Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля
Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля - РИА Новости, 24.01.2024
Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля
Теледебаты по президентским выборам в РФ начнутся 16 февраля, заявил кандидат от партии КПРФ на выборах Николай Харитонов. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:56
2024-01-24T18:07
выборы президента россии — 2024
николай харитонов
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Теледебаты по президентским выборам в РФ начнутся 16 февраля, заявил кандидат от партии КПРФ на выборах Николай Харитонов.КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил ранее РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также отмечал, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" также примет участие в предвыборных дебатах."16 февраля пойдут теледебаты", - сказал он на встрече с жителями Оренбургской области.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240117/vybory-1921829509.html
https://ria.ru/20231017/bayden-1903313824.html
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николай харитонов, политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Николай Харитонов, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля

Харитонов: предвыборные дебаты на телевидении начнутся 16 февраля

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Теледебаты по президентским выборам в РФ начнутся 16 февраля, заявил кандидат от партии КПРФ на выборах Николай Харитонов.
КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, сообщил ранее РИА Новости лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также отмечал, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Кандидат в президенты России Владислав Даванков от партии "Новые люди" также примет участие в предвыборных дебатах.
"16 февраля пойдут теледебаты", - сказал он на встрече с жителями Оренбургской области.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
ЦИК утвердил порядок жеребьевки по бесплатному эфирному времени
17 января, 12:46
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым
17 октября 2023, 13:35
 
Выборы президента России — 2024Николай ХаритоновПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав Даванков
 
 
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