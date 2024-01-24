https://ria.ru/20240124/briks-1923289494.html

Председательство России в БРИКС повлияет на ВЭФ-2024, заявил Чекунов

Председательство России в БРИКС повлияет на ВЭФ-2024, заявил Чекунов - РИА Новости, 24.01.2024

Председательство России в БРИКС повлияет на ВЭФ-2024, заявил Чекунов

Председательство Российской Федерации в БРИКС скажется на наполнении программы Восточного экономического форума 2024 года, в которую обязательно будут включены... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:32

2024-01-24T19:32

2024-01-24T19:32

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

китай

индия

алексей чекунков

брикс

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председательство Российской Федерации в БРИКС скажется на наполнении программы Восточного экономического форума 2024 года, в которую обязательно будут включены различные форматы общения с БРИКС, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Серьезным компонентом ВЭФ 2024 года будет тот факт, что Российская Федерация является председателем в БРИКС. Обязательно будут форматы, посвященные БРИКС, посвященные взаимодействию с Китаем, Индией, будут серьезные форматы взаимодействия с Ближним Востоком. Уже в прошлом году интерес был высоким, в том числе даже с такими частными проектами, как запуск соколиного центра на Камчатке", - сказал Чекунков журналистам после пленарного заседания, прошедшего в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он отметил, что планируется также усиливать культурную и творческую составляющую программы предстоящего ВЭФ. "Будем проводить владивостокскую биеннале современного искусства, будем проводить ярмарку (Дальнего Востока – ред.), будем привлекать творческие коллективы, креативные индустрии всяческие подсвечивать и развивать", - уточнил министр.

https://ria.ru/20240123/vystavka-1922958952.html

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выставка-форум "россия", россия, китай, индия, алексей чекунков, брикс