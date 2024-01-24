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"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности - РИА Новости, 24.01.2024
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10:08 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/baltika-1923143060.html
"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности
"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности - РИА Новости, 24.01.2024
"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску пивоваренной компании "Балтика" признал недействительным лицензионный договор с Carlsberg... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:08
2024-01-24T10:08
казахстан
узбекистан
украина
carlsberg
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
россия
балтика (пивоваренная компания)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску пивоваренной компании "Балтика" признал недействительным лицензионный договор с Carlsberg Kazakhstan, согласно которому эта структура Carlsberg получила права на интеллектуальную собственность "Балтики", включая дизайн бренда и товарные знаки, для использования в Казахстане, Узбекистане, Украине и еще нескольких странах, следует из материалов суда на портале "Электронное правосудие". "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела на портале. Сам судебный акт пока не опубликован. Согласно материалам дела, слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия в документах конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну. Ответчиками по иску "Балтики" являются компании Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag. Предметом судебного разбирательства стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили "Балтика" и Carlsberg Kazakhstan. Как уточняется в материалах дела, этот договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду пивоваренной компании "Балтика", для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана, "включая права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки". Как сообщалось ранее, афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский. Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.
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казахстан, узбекистан, украина, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, балтика (пивоваренная компания)
Казахстан, Узбекистан, Украина, Carlsberg, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Россия, Балтика (пивоваренная компания)
"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности

"Балтика" отсудила права на интеллектуальную собственность у структуры Carlsberg

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПродукция пивоваренной компании "Балтика"
Продукция пивоваренной компании Балтика - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Продукция пивоваренной компании "Балтика". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску пивоваренной компании "Балтика" признал недействительным лицензионный договор с Carlsberg Kazakhstan, согласно которому эта структура Carlsberg получила права на интеллектуальную собственность "Балтики", включая дизайн бренда и товарные знаки, для использования в Казахстане, Узбекистане, Украине и еще нескольких странах, следует из материалов суда на портале "Электронное правосудие".
«
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела на портале.
Сам судебный акт пока не опубликован. Согласно материалам дела, слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия в документах конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну.
Ответчиками по иску "Балтики" являются компании Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag. Предметом судебного разбирательства стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили "Балтика" и Carlsberg Kazakhstan.
Как уточняется в материалах дела, этот договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду пивоваренной компании "Балтика", для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана, "включая права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки".
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Как сообщалось ранее, афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский.
Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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КазахстанУзбекистанУкраинаCarlsbergФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РоссияБалтика (пивоваренная компания)
 
 
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