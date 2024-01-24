https://ria.ru/20240124/baltika-1923143060.html

"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности

"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности - РИА Новости, 24.01.2024

"Балтика" выиграла суд по делу об интеллектуальной собственности

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску пивоваренной компании "Балтика" признал недействительным лицензионный договор с Carlsberg... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:08

2024-01-24T10:08

2024-01-24T10:08

казахстан

узбекистан

украина

carlsberg

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

россия

балтика (пивоваренная компания)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску пивоваренной компании "Балтика" признал недействительным лицензионный договор с Carlsberg Kazakhstan, согласно которому эта структура Carlsberg получила права на интеллектуальную собственность "Балтики", включая дизайн бренда и товарные знаки, для использования в Казахстане, Узбекистане, Украине и еще нескольких странах, следует из материалов суда на портале "Электронное правосудие". "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела на портале. Сам судебный акт пока не опубликован. Согласно материалам дела, слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия в документах конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну. Ответчиками по иску "Балтики" являются компании Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag. Предметом судебного разбирательства стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили "Балтика" и Carlsberg Kazakhstan. Как уточняется в материалах дела, этот договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду пивоваренной компании "Балтика", для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана, "включая права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки". Как сообщалось ранее, афера с правами на интеллектуальную собственность "Балтики" привела к возбуждению дела о мошенничестве, фигурантами которого являются бывший президент пивоваренной компании Денис Шерстенников и ее бывший вице-президент Антон Рогачевский. Шерстенников и Рогачевский, по мнению следствия, замешаны в том, что передали другим структурам Carlsberg (контрольный пакет акций "Балтики" принадлежит этому холдингу) права интеллектуальной собственности стоимостью минимум 295,6 миллиона рублей на экспортные поставки продукции в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом, считает следствие, фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице Росимущества, которому на время передано управление компанией.

https://ria.ru/20240116/arest-1921663295.html

https://ria.ru/20231111/carlsberg-1908864428.html

казахстан

узбекистан

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, узбекистан, украина, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, балтика (пивоваренная компания)