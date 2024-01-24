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В Петербурге автобус выехал на тротуар с пешеходами

В Петербурге автобус выехал на тротуар с пешеходами - РИА Новости, 24.01.2024

В Петербурге автобус выехал на тротуар с пешеходами

Автобус в Василеостровском районе Санкт-Петербурга выехал на тротуар, где были пешеходы, данные о пострадавших уточняются, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:17

2024-01-24T17:17

2024-01-24T17:31

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Автобус в Василеостровском районе Санкт-Петербурга выехал на тротуар, где были пешеходы, данные о пострадавших уточняются, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. "Двадцать четвертого января около 16.00 у дома 38 по улице Беринга рейсовый автобус маршрута №152 про неустановленной причине совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы. В настоящее время уточняется информация о пострадавших", - говорится в сообщении. По факту ДТП организована проверка.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922263397.html

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург