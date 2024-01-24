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В Петербурге автобус выехал на тротуар с пешеходами
В Петербурге автобус выехал на тротуар с пешеходами - РИА Новости, 24.01.2024
В Петербурге автобус выехал на тротуар с пешеходами
Автобус в Василеостровском районе Санкт-Петербурга выехал на тротуар, где были пешеходы, данные о пострадавших уточняются, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:17
2024-01-24T17:17
2024-01-24T17:31
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Автобус в Василеостровском районе Санкт-Петербурга выехал на тротуар, где были пешеходы, данные о пострадавших уточняются, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. "Двадцать четвертого января около 16.00 у дома 38 по улице Беринга рейсовый автобус маршрута №152 про неустановленной причине совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы. В настоящее время уточняется информация о пострадавших", - говорится в сообщении. По факту ДТП организована проверка.
https://ria.ru/20240119/dtp-1922263397.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге автобус выехал на тротуар с пешеходами
В Василеостровском районе Петербурга автобус выехал на тротуар с пешеходами