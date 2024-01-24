https://ria.ru/20240124/aviabilety-1923170925.html

Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты

Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты - РИА Новости, 24.01.2024

Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты

В 2024 году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции, сообщает RTN. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:12

2024-01-24T12:12

2024-01-24T12:12

туризм

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дмитрий горин

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таиланд

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В 2024 году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции, сообщает RTN.Там напомнили, что Росстат по итогам 2023 года зафиксировал рост стоимости авиабилетов эконом-класса на внутрироссийских рейсах более чем на 22 процента."Цены выросли из-за инфляции, роста стоимости топлива, а также затрат авиакомпаний на обслуживание бортов даже на внутренних рейсах, так как мы летаем на самолетах зарубежного производства. Надо учитывать и то, что цены растут из-за динамического ценообразования, вместе со спросом на перелеты по России. Сейчас 80 процентов рейсов у российских перевозчиков внутренние и только 20 процентов – зарубежные. В 2019 году это соотношение составляло 60 на 40", – говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.По его словам, еще одна причина подорожания внутренних перелетов в том, что во время пандемии из-за минимального спроса авиакомпании резко снижали цены, а сейчас возвращают их на уровень 2019 года."В этом году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции. Не стоит, однако, забывать, что динамическое ценообразование – это высокая стоимость последних мест на рейсах. При предварительном бронировании – а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета – цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться", – пояснил эксперт.По словам Горина, в секторе международных перевозок ситуация иная. Стоимость билета здесь напрямую зависит от курса валют, который сейчас стабилизировался, и падение рубля, которое было очень заметным в прошлом году, прекратилось."Мы видим на международных направлениях достаточность объемов перевозки на фоне умеренного, но стабильного спроса. Есть глубина продаж, есть рост, он может продолжиться и усилиться в зависимости от ценообразования – стоимости перелета и гостиниц на момент отдыха. Сейчас рубль стабилизировался на фоне обязательной продажи валютной выручки и высокой ставки ЦБ, но прогнозировать его курс уже во втором квартале этого года сложно. Поэтому, с учетом продолжающихся акций раннего бронирования на выездных направлениях, имеет смысл задуматься о покупке тура за рубеж, чтобы зафиксировать цены", – сказал вице-президент РСТ.Он добавил, что прямые международные перелеты сейчас предлагаются в 41 страну из 69, доступных до пандемии. По сравнению с 2022 годом число таких направлений выросло на четверть. Среди них есть очень востребованные и популярные у туристов – Турция, Эмираты, Таиланд, Куба, Мальдивы, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1922931183.html

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новости - туризм, дмитрий горин, турция, таиланд, российский союз туриндустрии (рст)