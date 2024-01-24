Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты
РСТ: цены на авиабилеты в 2024 году вырастут как минимум в пределах инфляции
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летит в небе над городом Сочи
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В 2024 году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции, сообщает RTN.
Там напомнили, что Росстат по итогам 2023 года зафиксировал рост стоимости авиабилетов эконом-класса на внутрироссийских рейсах более чем на 22 процента.
"Цены выросли из-за инфляции, роста стоимости топлива, а также затрат авиакомпаний на обслуживание бортов даже на внутренних рейсах, так как мы летаем на самолетах зарубежного производства. Надо учитывать и то, что цены растут из-за динамического ценообразования, вместе со спросом на перелеты по России. Сейчас 80 процентов рейсов у российских перевозчиков внутренние и только 20 процентов – зарубежные. В 2019 году это соотношение составляло 60 на 40", – говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
По его словам, еще одна причина подорожания внутренних перелетов в том, что во время пандемии из-за минимального спроса авиакомпании резко снижали цены, а сейчас возвращают их на уровень 2019 года.
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"В этом году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции. Не стоит, однако, забывать, что динамическое ценообразование – это высокая стоимость последних мест на рейсах. При предварительном бронировании – а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета – цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться", – пояснил эксперт.
По словам Горина, в секторе международных перевозок ситуация иная. Стоимость билета здесь напрямую зависит от курса валют, который сейчас стабилизировался, и падение рубля, которое было очень заметным в прошлом году, прекратилось.
"Мы видим на международных направлениях достаточность объемов перевозки на фоне умеренного, но стабильного спроса. Есть глубина продаж, есть рост, он может продолжиться и усилиться в зависимости от ценообразования – стоимости перелета и гостиниц на момент отдыха. Сейчас рубль стабилизировался на фоне обязательной продажи валютной выручки и высокой ставки ЦБ, но прогнозировать его курс уже во втором квартале этого года сложно. Поэтому, с учетом продолжающихся акций раннего бронирования на выездных направлениях, имеет смысл задуматься о покупке тура за рубеж, чтобы зафиксировать цены", – сказал вице-президент РСТ.