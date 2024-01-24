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В ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области пострадали дети
В ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области пострадали дети - РИА Новости, 24.01.2024
В ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области пострадали дети
Несколько детей получили ушибы в ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:32
2024-01-24T14:32
2024-01-24T14:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Несколько детей получили ушибы в ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в 8.50 на автодороге Пески — Сосново — Подгорье в Выборгском районе 38-летний водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользком покрытии транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок. В салоне автобуса в момент аварии находились 8 детей. "По предварительным данным, водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Несколько детей получили ушибы. После осмотра медицинскими работниками отпущены домой", — сообщает СУСК. Организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг при перевозке детей в школьном автобусе. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа с руководителем следственного отдела по Выборгу.
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, россия
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия
В ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области пострадали дети
СК: в ДТП со школьным автобусом в Ленинградской области дети получили ушибы