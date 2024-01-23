https://ria.ru/20240123/youtube-1923097772.html
В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 23.01.2024
В работе YouTube произошел сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, по данным на 22:55 мск на сервисе Downradar зафиксировано почти 5,5 тысячи жалоб. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:12
2024-01-23T23:12
2024-01-23T23:24
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, по данным на 22:55 мск на сервисе Downradar зафиксировано почти 5,5 тысячи жалоб.Больше всего на неполадки в работе сайта жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областей. Сбой начался около 22 часов вечера по московскому времени.Пользователи отмечают, что при попытке загрузить сервис высвечивается страница "Нет подключения". Некоторые жалуются на то, что не могут загрузить сам видеоконтент.
https://ria.ru/20240118/telegram-1922211008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, общество, технологии, москва, санкт-петербург, ростовская область
Россия, YouTube, Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область
В работе YouTube произошел сбой
Downradar: из России поступило почти 5,5 тысячи жалоб на сбои в работе YouTube