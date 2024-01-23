Рейтинг@Mail.ru
В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 23.01.2024 (обновлено: 23:24 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/youtube-1923097772.html
В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 23.01.2024
В работе YouTube произошел сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, по данным на 22:55 мск на сервисе Downradar зафиксировано почти 5,5 тысячи жалоб. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:12
2024-01-23T23:24
россия
youtube
общество
технологии
москва
санкт-петербург
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, по данным на 22:55 мск на сервисе Downradar зафиксировано почти 5,5 тысячи жалоб.Больше всего на неполадки в работе сайта жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областей. Сбой начался около 22 часов вечера по московскому времени.Пользователи отмечают, что при попытке загрузить сервис высвечивается страница "Нет подключения". Некоторые жалуются на то, что не могут загрузить сам видеоконтент.
https://ria.ru/20240118/telegram-1922211008.html
россия
москва
санкт-петербург
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, youtube, общество, технологии, москва, санкт-петербург, ростовская область
Россия, YouTube, Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область
В работе YouTube произошел сбой

Downradar: из России поступило почти 5,5 тысячи жалоб на сбои в работе YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, по данным на 22:55 мск на сервисе Downradar зафиксировано почти 5,5 тысячи жалоб.
Больше всего на неполадки в работе сайта жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областей. Сбой начался около 22 часов вечера по московскому времени.
Пользователи отмечают, что при попытке загрузить сервис высвечивается страница "Нет подключения". Некоторые жалуются на то, что не могут загрузить сам видеоконтент.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
18 января, 20:29
 
РоссияYouTubeОбществоТехнологииМоскваСанкт-ПетербургРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала