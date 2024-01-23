https://ria.ru/20240123/youtube-1923097772.html

В работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 23.01.2024

В работе YouTube произошел сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, по данным на 22:55 мск на сервисе Downradar зафиксировано почти 5,5 тысячи жалоб. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:12

2024-01-23T23:12

2024-01-23T23:24

россия

youtube

общество

технологии

москва

санкт-петербург

ростовская область

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, по данным на 22:55 мск на сервисе Downradar зафиксировано почти 5,5 тысячи жалоб.Больше всего на неполадки в работе сайта жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областей. Сбой начался около 22 часов вечера по московскому времени.Пользователи отмечают, что при попытке загрузить сервис высвечивается страница "Нет подключения". Некоторые жалуются на то, что не могут загрузить сам видеоконтент.

https://ria.ru/20240118/telegram-1922211008.html

россия

москва

санкт-петербург

ростовская область

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, youtube, общество, технологии, москва, санкт-петербург, ростовская область