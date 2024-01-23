Рейтинг@Mail.ru
На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:29 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vystavka-1923057528.html
На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ
На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ - РИА Новости, 23.01.2024
На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ
Дни МГУ пройдут на выставке-форуме "Россия", они приурочены ко Дню студента, вуз расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:29
2024-01-23T18:29
выставка-форум "россия"
общество
москва
сергей куликов
виктор садовничий
российская академия наук
россия
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911251543_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_52e8418cc7dcc8a47e7e04b891a8a3ba.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дни МГУ пройдут на выставке-форуме "Россия", они приурочены ко Дню студента, вуз расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного знания и прикладных технологий, а 25 января – в день основания университета и праздник всего российского студенчества – будет угощать всех посетителей выставки-форума традиционной медовухой от ректора, сообщила пресс-служба вуза. "На международной выставке-форуме "Россия" в 57-м павильоне на экспозиции Десятилетия науки и технологий Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова открывает Неделю МГУ. С 23 по 27 января ведущий университет страны расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного знания и прикладных технологий, представит современные разработки ученых университета, а 25 января – в день основания университета и праздник всего российского студенчества – будет угощать всех посетителей выставки-форума традиционной медовухой от ректора", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа Недели МГУ на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сформирована по тематическому принципу, когда каждому дню соответствует своя тема, вторник, 23 января, был полностью посвящен квантовым технологиям, в этот день состоялись научный квиз, научный мастер-класс "Квантовые точки", а с лекцией по квантовым технологиям выступил научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ Сергей Кулик. "На форуме-выставке "Россия", с огромным успехом проходящей в Москве, представлены достижения ведущих компаний, потенциал всех ее регионов. Конечно же, такой масштабный проект интересен и нашему студенческому и научно-образовательному сообществу... Лекторами и модераторами научно-познавательных мероприятий традиционно станут ведущие ученые Московского университета, а форматы в этот раз будут поистине инновационными. Чего стоит только виртуальная прогулка по крыше Главного здания МГУ на Воробьевых горах, в ходе которой каждый участник такой экскурсии действительно в буквальном смысле сможет расширить горизонты своих научных представлений", - сказал ректор вуза Виктор Садовничий, его слова приводятся в сообщении. В вузе добавили, что в четверг, 25 января, на ВДНХ будет отмечаться Татьянин день, в программе запланирована презентация книги "Ломоносов", научный квиз по истории МГУ, показ видеороликов об истории праздника, в пятницу, 26 января состоится день экологии и рационального природопользования, тема дня – "Будущее планеты". В этот день пройдут научный квиз и научный мастер-класс "Выделяем ДНК банана". "Тематика космических исследований, освоения человечеством ближнего и дальнего космоса будет лейтмотивом научно-популярных мероприятий от МГУ в субботу, 27 января... Также в субботу пройдут паблик-ток "Популяризация науки в соцсетях" и презентация анимационного проекта "300 лет научного поиска". Воскресенье, 28 января, посвящено теме "Технологии живых систем". Лекцию "Вирусы: друзья или враги?" прочитает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Н.А. Никитин. Доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ член-корреспондент РАН Алексей Шайтан выступит по теме "От программирования компьютеров к программированию живых систем", - заключили в вузе.
https://ria.ru/20240123/vystavka-1922958952.html
https://ria.ru/20240122/rossiya-1922711627.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911251543_599:438:2746:2048_1920x0_80_0_0_2f53304518cb84c7af61a83712db29de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей куликов, виктор садовничий, российская академия наук, россия, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Сергей Куликов, Виктор Садовничий, Российская академия наук, Россия, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ

На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ, приуроченные ко Дню студента

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ
Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Подсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дни МГУ пройдут на выставке-форуме "Россия", они приурочены ко Дню студента, вуз расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного знания и прикладных технологий, а 25 января – в день основания университета и праздник всего российского студенчества – будет угощать всех посетителей выставки-форума традиционной медовухой от ректора, сообщила пресс-служба вуза.
«
"На международной выставке-форуме "Россия" в 57-м павильоне на экспозиции Десятилетия науки и технологий Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова открывает Неделю МГУ. С 23 по 27 января ведущий университет страны расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного знания и прикладных технологий, представит современные разработки ученых университета, а 25 января – в день основания университета и праздник всего российского студенчества – будет угощать всех посетителей выставки-форума традиционной медовухой от ректора", - говорится в сообщении.
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя
Вчера, 13:49
Отмечается, что программа Недели МГУ на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сформирована по тематическому принципу, когда каждому дню соответствует своя тема, вторник, 23 января, был полностью посвящен квантовым технологиям, в этот день состоялись научный квиз, научный мастер-класс "Квантовые точки", а с лекцией по квантовым технологиям выступил научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ Сергей Кулик.
«
"На форуме-выставке "Россия", с огромным успехом проходящей в Москве, представлены достижения ведущих компаний, потенциал всех ее регионов. Конечно же, такой масштабный проект интересен и нашему студенческому и научно-образовательному сообществу... Лекторами и модераторами научно-познавательных мероприятий традиционно станут ведущие ученые Московского университета, а форматы в этот раз будут поистине инновационными. Чего стоит только виртуальная прогулка по крыше Главного здания МГУ на Воробьевых горах, в ходе которой каждый участник такой экскурсии действительно в буквальном смысле сможет расширить горизонты своих научных представлений", - сказал ректор вуза Виктор Садовничий, его слова приводятся в сообщении.
В вузе добавили, что в четверг, 25 января, на ВДНХ будет отмечаться Татьянин день, в программе запланирована презентация книги "Ломоносов", научный квиз по истории МГУ, показ видеороликов об истории праздника, в пятницу, 26 января состоится день экологии и рационального природопользования, тема дня – "Будущее планеты". В этот день пройдут научный квиз и научный мастер-класс "Выделяем ДНК банана".
«
"Тематика космических исследований, освоения человечеством ближнего и дальнего космоса будет лейтмотивом научно-популярных мероприятий от МГУ в субботу, 27 января... Также в субботу пройдут паблик-ток "Популяризация науки в соцсетях" и презентация анимационного проекта "300 лет научного поиска". Воскресенье, 28 января, посвящено теме "Технологии живых систем". Лекцию "Вирусы: друзья или враги?" прочитает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Н.А. Никитин. Доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ член-корреспондент РАН Алексей Шайтан выступит по теме "От программирования компьютеров к программированию живых систем", - заключили в вузе.
Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
22 января, 11:11
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоМоскваСергей КуликовВиктор СадовничийРоссийская академия наукРоссияВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала