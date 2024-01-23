https://ria.ru/20240123/vystavka-1923057528.html

На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ

На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ - РИА Новости, 23.01.2024

На выставке-форуме "Россия" пройдут дни МГУ

Дни МГУ пройдут на выставке-форуме "Россия", они приурочены ко Дню студента, вуз расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:29

2024-01-23T18:29

2024-01-23T18:29

выставка-форум "россия"

общество

москва

сергей куликов

виктор садовничий

российская академия наук

россия

вднх

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дни МГУ пройдут на выставке-форуме "Россия", они приурочены ко Дню студента, вуз расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного знания и прикладных технологий, а 25 января – в день основания университета и праздник всего российского студенчества – будет угощать всех посетителей выставки-форума традиционной медовухой от ректора, сообщила пресс-служба вуза. "На международной выставке-форуме "Россия" в 57-м павильоне на экспозиции Десятилетия науки и технологий Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова открывает Неделю МГУ. С 23 по 27 января ведущий университет страны расскажет о самых перспективных направлениях развития фундаментального научного знания и прикладных технологий, представит современные разработки ученых университета, а 25 января – в день основания университета и праздник всего российского студенчества – будет угощать всех посетителей выставки-форума традиционной медовухой от ректора", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа Недели МГУ на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сформирована по тематическому принципу, когда каждому дню соответствует своя тема, вторник, 23 января, был полностью посвящен квантовым технологиям, в этот день состоялись научный квиз, научный мастер-класс "Квантовые точки", а с лекцией по квантовым технологиям выступил научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ Сергей Кулик. "На форуме-выставке "Россия", с огромным успехом проходящей в Москве, представлены достижения ведущих компаний, потенциал всех ее регионов. Конечно же, такой масштабный проект интересен и нашему студенческому и научно-образовательному сообществу... Лекторами и модераторами научно-познавательных мероприятий традиционно станут ведущие ученые Московского университета, а форматы в этот раз будут поистине инновационными. Чего стоит только виртуальная прогулка по крыше Главного здания МГУ на Воробьевых горах, в ходе которой каждый участник такой экскурсии действительно в буквальном смысле сможет расширить горизонты своих научных представлений", - сказал ректор вуза Виктор Садовничий, его слова приводятся в сообщении. В вузе добавили, что в четверг, 25 января, на ВДНХ будет отмечаться Татьянин день, в программе запланирована презентация книги "Ломоносов", научный квиз по истории МГУ, показ видеороликов об истории праздника, в пятницу, 26 января состоится день экологии и рационального природопользования, тема дня – "Будущее планеты". В этот день пройдут научный квиз и научный мастер-класс "Выделяем ДНК банана". "Тематика космических исследований, освоения человечеством ближнего и дальнего космоса будет лейтмотивом научно-популярных мероприятий от МГУ в субботу, 27 января... Также в субботу пройдут паблик-ток "Популяризация науки в соцсетях" и презентация анимационного проекта "300 лет научного поиска". Воскресенье, 28 января, посвящено теме "Технологии живых систем". Лекцию "Вирусы: друзья или враги?" прочитает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Н.А. Никитин. Доцент кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ член-корреспондент РАН Алексей Шайтан выступит по теме "От программирования компьютеров к программированию живых систем", - заключили в вузе.

https://ria.ru/20240123/vystavka-1922958952.html

https://ria.ru/20240122/rossiya-1922711627.html

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общество, москва, сергей куликов, виктор садовничий, российская академия наук, россия, вднх, выставка-форум "россия"