https://ria.ru/20240123/vsu-1922934087.html
Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка
Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка - РИА Новости, 23.01.2024
Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка
Украинские войска на сегодняшний день находятся в 16 километрах от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 километрах - в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:08
2024-01-23T12:08
2024-01-23T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецк
марьинка (днр)
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска на сегодняшний день находятся в 16 километрах от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 километрах - в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32-33 километра. Вот такие сейчас расстояния", - рассказал Пушилин. Глава республики подчеркнул, что говорить о победе пока рано, и призвал не спекулировать на этой теме. "Наши ребята продолжают совершать подвиги, но по-прежнему у противника есть снаряды, противник отправляет большое количество личного состава на удержание тех населенных пунктов, которые сейчас есть в повестке. Здесь самое страшное и неправильное было бы раньше времени радоваться и делать какие-то выводы", - подчеркнул Пушилин. По его словам, "переломного" момента на фронте еще не произошло. В конце декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил РФ полностью освободили Марьинку. Авдеевка - город-спутник Донецка, находится севернее от него. Населенный пункт остаётся под контролем украинских войск. В промзоне Авдеевки продолжаются боевые действия.
https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка
Пушилин: ВСУ находятся в 16 километрах от Донецка с Авдеевки и в 33 с Марьинки