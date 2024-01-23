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Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vsu-1922934087.html
Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка
Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка - РИА Новости, 23.01.2024
Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка
Украинские войска на сегодняшний день находятся в 16 километрах от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 километрах - в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:08
2024-01-23T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецк
марьинка (днр)
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска на сегодняшний день находятся в 16 километрах от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 километрах - в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32-33 километра. Вот такие сейчас расстояния", - рассказал Пушилин. Глава республики подчеркнул, что говорить о победе пока рано, и призвал не спекулировать на этой теме. "Наши ребята продолжают совершать подвиги, но по-прежнему у противника есть снаряды, противник отправляет большое количество личного состава на удержание тех населенных пунктов, которые сейчас есть в повестке. Здесь самое страшное и неправильное было бы раньше времени радоваться и делать какие-то выводы", - подчеркнул Пушилин. По его словам, "переломного" момента на фронте еще не произошло. В конце декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил РФ полностью освободили Марьинку. Авдеевка - город-спутник Донецка, находится севернее от него. Населенный пункт остаётся под контролем украинских войск. В промзоне Авдеевки продолжаются боевые действия.
https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
донецк
марьинка (днр)
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безопасность, авдеевка, донецк, марьинка (днр), денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецк, Марьинка (ДНР), Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка

Пушилин: ВСУ находятся в 16 километрах от Донецка с Авдеевки и в 33 с Марьинки

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска на сегодняшний день находятся в 16 километрах от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 километрах - в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32-33 километра. Вот такие сейчас расстояния", - рассказал Пушилин.
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25 декабря 2023, 19:56
Глава республики подчеркнул, что говорить о победе пока рано, и призвал не спекулировать на этой теме. "Наши ребята продолжают совершать подвиги, но по-прежнему у противника есть снаряды, противник отправляет большое количество личного состава на удержание тех населенных пунктов, которые сейчас есть в повестке. Здесь самое страшное и неправильное было бы раньше времени радоваться и делать какие-то выводы", - подчеркнул Пушилин. По его словам, "переломного" момента на фронте еще не произошло.
В конце декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил РФ полностью освободили Марьинку.
Авдеевка - город-спутник Донецка, находится севернее от него. Населенный пункт остаётся под контролем украинских войск. В промзоне Авдеевки продолжаются боевые действия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкМарьинка (ДНР)Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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