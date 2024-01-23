https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html

В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике

В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике - РИА Новости, 23.01.2024

В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике

В ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley для работы в условиях холода в зоне спецоперации, сообщает CNN. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:26

2024-01-23T11:26

2024-01-23T11:26

политика

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley для работы в условиях холода в зоне спецоперации, сообщает CNN."На фронте количество американских Bradley ограничено", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинцы пожаловались на неспособность поставленной США бронетехники выдерживать суровую зимнюю температуру в зоне боевых действий.Бойцы ВСУ также были недовольны плохим состоянием некоторых БМП Bradley, отметили обозреватели.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20240123/panika-1922895391.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины