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В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике - РИА Новости, 23.01.2024
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11:26 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html
В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике
В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике - РИА Новости, 23.01.2024
В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике
В ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley для работы в условиях холода в зоне спецоперации, сообщает CNN. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:26
2024-01-23T11:26
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley для работы в условиях холода в зоне спецоперации, сообщает CNN.&quot;На фронте количество американских Bradley ограничено&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, украинцы пожаловались на неспособность поставленной США бронетехники выдерживать суровую зимнюю температуру в зоне боевых действий.Бойцы ВСУ также были недовольны плохим состоянием некоторых БМП Bradley, отметили обозреватели.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
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политика, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике

CNN: ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley работать в условиях мороза

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley для работы в условиях холода в зоне спецоперации, сообщает CNN.
«

"На фронте количество американских Bradley ограничено", — говорится в материале.

Как указали журналисты, украинцы пожаловались на неспособность поставленной США бронетехники выдерживать суровую зимнюю температуру в зоне боевых действий.
Бойцы ВСУ также были недовольны плохим состоянием некоторых БМП Bradley, отметили обозреватели.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
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