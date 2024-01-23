https://ria.ru/20240123/volk-1923039256.html

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении волка под Курганом

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении волка под Курганом - РИА Новости, 23.01.2024

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении волка под Курганом

Двое пострадавших при нападении волка в Петуховском муниципальном округе Курганской области лечатся дома, третий находится в больнице, им проведена вакцинация... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:34

2024-01-23T17:34

2024-01-23T17:34

происшествия

курганская область

курган

казахстан

елена островская

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Двое пострадавших при нападении волка в Петуховском муниципальном округе Курганской области лечатся дома, третий находится в больнице, им проведена вакцинация от бешенства, сообщила заместитель директора департамента здравоохранения региона Елена Островских. Ранее глава Петуховского муниципального округа Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. "В настоящее время двое... пострадавших от нападения волка, жители поселка Курорт "Озеро Медвежье", отказались от госпитализации и вернулись домой под амбулаторное наблюдение. Специалистами межрайонной больницы №1 в городе Петухово, куда были доставлены пострадавшие после происшествия, оказана соответствующая медицинская помощь, проведена вакцинация от бешенства. В стационаре больницы под наблюдением врачей находится женщина, которой также оказывают всю необходимую помощь", - сказала Островских на видео, размещенном в Telegram-канале правительства Она подтвердила, что четвертая пострадавшая, получившая травмы, скончалась. Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана косулями, уточнял он.

https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html

https://ria.ru/20240114/medved-1921224686.html

курганская область

курган

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происшествия, курганская область, курган, казахстан, елена островская