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В СК рассказали подробности гибели женщины от укусов волка под Курганом - РИА Новости, 23.01.2024
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12:37 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/volk-1922943227.html
В СК рассказали подробности гибели женщины от укусов волка под Курганом
В СК рассказали подробности гибели женщины от укусов волка под Курганом - РИА Новости, 23.01.2024
В СК рассказали подробности гибели женщины от укусов волка под Курганом
Погибшая от укусов волка женщина в Петуховском муниципальном округе Курганской области пыталась защитить свою собаку, на которую он напал, следствие проводит... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:37
2024-01-23T12:37
происшествия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
казахстан
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Погибшая от укусов волка женщина в Петуховском муниципальном округе Курганской области пыталась защитить свою собаку, на которую он напал, следствие проводит проверку по факту гибели местной жительницы, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным главы Петуховского муниципального округа Антона Волкова, ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. СУСК уточняет, что вечером 22 января в Петуховскую районную больницу после нападения волка была доставлена жительница поселка с многочисленными ранами головы и конечностей, которая скончалась. "По данному факту Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что вечером 22 января в поселок зашел волк и напал на собаку, после чего укусил ее хозяйку, пытавшуюся защитить животное. Позже волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов, добавляет следствие. Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана в Петуховский округ косулями, отмечал он.
https://ria.ru/20240122/volk-1922744308.html
https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html
курганская область
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происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, казахстан
Происшествия, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Казахстан
В СК рассказали подробности гибели женщины от укусов волка под Курганом

Погибшая от укусов волка женщина в Курганской области защищала от него собаку

© РИА Новости / Виталий АньковВолки на снегу
Волки на снегу - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Волки на снегу. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Погибшая от укусов волка женщина в Петуховском муниципальном округе Курганской области пыталась защитить свою собаку, на которую он напал, следствие проводит проверку по факту гибели местной жительницы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным главы Петуховского муниципального округа Антона Волкова, ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали.
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СУСК уточняет, что вечером 22 января в Петуховскую районную больницу после нападения волка была доставлена жительница поселка с многочисленными ранами головы и конечностей, которая скончалась.
"По данному факту Варгашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что вечером 22 января в поселок зашел волк и напал на собаку, после чего укусил ее хозяйку, пытавшуюся защитить животное. Позже волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов, добавляет следствие.
Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана в Петуховский округ косулями, отмечал он.
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