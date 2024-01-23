https://ria.ru/20240123/usmanov-1923049240.html

Немецкий суд признал ложью утверждения Forbes об Усманове

Немецкий суд признал ложью утверждения Forbes об Усманове - РИА Новости, 23.01.2024

Немецкий суд признал ложью утверждения Forbes об Усманове

Суд Гамбурга признал недоказанными ряд утверждений Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, причем журнал так и не раскрыл источник этой информации,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:59

2024-01-23T17:59

2024-01-23T20:12

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алишер усманов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Суд Гамбурга признал недоказанными ряд утверждений Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, причем журнал так и не раскрыл источник этой информации, сообщило во вторник издание EU Today. "Журнал Forbes не смог обосновать утверждения об Усманове, сделанные во влиятельной статье 2022 года о наиболее подходящих для введения санкций миллиардерах России, и должен отказаться от своих заявлений. Теперь они запрещены решением окружного суда Гамбурга от 19 января 2024 года", - пишет EU Today со ссылкой на копию решения. Защита Усманова настаивала на том, что ряд утверждений в статье о "российских олигархах", которые, скорее всего, столкнутся с санкциями США из-за боевых действий на Украине, не соответствуют действительности и являются клеветой. В частности, речь шла об утверждении анонимного эксперта, что "Усманов представлял интересы (президента РФ Владимира) Путина и решал его бизнес-проблемы". В итоге это утверждение было практически дословно процитировано в обосновании ЕС введения санкций против Усманова. "В ходе судебного разбирательства Forbes отказался уточнить неназванный "экспертный" источник, которому приписывалось это заявление. Также не удалось привести примеры того, когда и как Усманов якобы "представлял интересы" президента России или "решал его бизнес-проблемы", - добавляет EU Today. Йоахим Николаус Штайнхёфель, гамбургский адвокат, представляющий интересы Усманова в области медиаправа, комментируя это, заявил РИА Новости, что "вызывает глубокое сожаление, что такое всемирно уважаемое издание, как Forbes, публикует на своих страницах серьезные обвинения, но не в состоянии представить в суд ни одного доказательства к ним".В то же время совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Этот полный институциональный провал, который является не исключением, а скорее правилом, стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом", - отметил он.Это не первое успешное судебное разбирательство Усманова в Германии. Минувшей осенью суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Усманова, и предписал вернуть их владельцам. За год до этого, осенью 2022 года, прокуратура и уголовная полиция провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20231005/obysk-1900819193.html

https://ria.ru/20230326/sanktsii-1860725000.html

https://ria.ru/20230909/usmanov-1894715196.html

россия

гамбург (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алишер усманов, россия, гамбург (город), германия, евросоюз, forbes