СВО позволила дать Украине статус кандидата в ЕС, заявил премьер Хорватии
Премьер Хорватии: Украине не дали бы статус кандидата в Евросоюз, если бы не СВО
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Украина не получила бы статус кандидата в ЕС и положительное решение о начале переговоров о вступлении в союз, если бы не началась спецоперация РФ, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Глава хорватского правительства во вторник участвует в Сараево во встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя совета министров Боснии и Герцеговины (БиГ) Боряны Кришто и премьера Нидерландов Марка Рютте.
"В прошедшие два года произошли тектонические сдвиги в политике расширения. Если бы кто-то спросил любого из нас два года назад, подаст ли Украина заявку на членство в ЕС, получит ли Украина статус кандидата, даст ли ЕС Украине и Молдавии позитивное решение о начале переговоров (о вступлении – ред.), вероятно, все сказали бы "нет, это невозможно". Но российская агрессия на Украину и политика (президента РФ Владимира – ред.) Путина ускорили процесс расширения", - заявил Пленкович на совместной пресс-конференции.
Он указал, что изменившийся контекст расширения ЕС дает шанс БиГ, и Загреб при проведении боснийскими властями необходимых законов и реформ поддержит предоставление Сараево даты начала переговоров о членстве в союзе.
Глава боснийского совмина в свою очередь сообщила собравшимся, что ожидает получения даты начала переговоров о вступлении БиГ в ЕС будет на Совете Евросоюза 21-22 марта.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Однако в ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря 2022 года официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз на основании рекомендации Еврокомиссии. В ноябре этого года ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, "по достижении необходимого уровня соответствия критериям".
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.