Рейтинг@Mail.ru
СВО позволила дать Украине статус кандидата в ЕС, заявил премьер Хорватии - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukraina-1923040456.html
СВО позволила дать Украине статус кандидата в ЕС, заявил премьер Хорватии
СВО позволила дать Украине статус кандидата в ЕС, заявил премьер Хорватии - РИА Новости, 23.01.2024
СВО позволила дать Украине статус кандидата в ЕС, заявил премьер Хорватии
Украина не получила бы статус кандидата в ЕС и положительное решение о начале переговоров о вступлении в союз, если бы не началась спецоперация РФ, заявил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:36
2024-01-23T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей пленкович
евросоюз
россия
хорватия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95341b6888a7d1e7352984d4516881b1.jpg
БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Украина не получила бы статус кандидата в ЕС и положительное решение о начале переговоров о вступлении в союз, если бы не началась спецоперация РФ, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. Глава хорватского правительства во вторник участвует в Сараево во встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя совета министров Боснии и Герцеговины (БиГ) Боряны Кришто и премьера Нидерландов Марка Рютте. "В прошедшие два года произошли тектонические сдвиги в политике расширения. Если бы кто-то спросил любого из нас два года назад, подаст ли Украина заявку на членство в ЕС, получит ли Украина статус кандидата, даст ли ЕС Украине и Молдавии позитивное решение о начале переговоров (о вступлении – ред.), вероятно, все сказали бы "нет, это невозможно". Но российская агрессия на Украину и политика (президента РФ Владимира – ред.) Путина ускорили процесс расширения", - заявил Пленкович на совместной пресс-конференции. Он указал, что изменившийся контекст расширения ЕС дает шанс БиГ, и Загреб при проведении боснийскими властями необходимых законов и реформ поддержит предоставление Сараево даты начала переговоров о членстве в союзе. Глава боснийского совмина в свою очередь сообщила собравшимся, что ожидает получения даты начала переговоров о вступлении БиГ в ЕС будет на Совете Евросоюза 21-22 марта. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Однако в ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря 2022 года официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз на основании рекомендации Еврокомиссии. В ноябре этого года ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, "по достижении необходимого уровня соответствия критериям". При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
украина
россия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b8f28efb675e1a64c9837bed292ace40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей пленкович, евросоюз, россия, хорватия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Пленкович, Евросоюз, Россия, Хорватия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СВО позволила дать Украине статус кандидата в ЕС, заявил премьер Хорватии

Премьер Хорватии: Украине не дали бы статус кандидата в Евросоюз, если бы не СВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Украина не получила бы статус кандидата в ЕС и положительное решение о начале переговоров о вступлении в союз, если бы не началась спецоперация РФ, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Глава хорватского правительства во вторник участвует в Сараево во встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя совета министров Боснии и Герцеговины (БиГ) Боряны Кришто и премьера Нидерландов Марка Рютте.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии
22 января, 22:33
"В прошедшие два года произошли тектонические сдвиги в политике расширения. Если бы кто-то спросил любого из нас два года назад, подаст ли Украина заявку на членство в ЕС, получит ли Украина статус кандидата, даст ли ЕС Украине и Молдавии позитивное решение о начале переговоров (о вступлении – ред.), вероятно, все сказали бы "нет, это невозможно". Но российская агрессия на Украину и политика (президента РФ Владимира – ред.) Путина ускорили процесс расширения", - заявил Пленкович на совместной пресс-конференции.
Он указал, что изменившийся контекст расширения ЕС дает шанс БиГ, и Загреб при проведении боснийскими властями необходимых законов и реформ поддержит предоставление Сараево даты начала переговоров о членстве в союзе.
Глава боснийского совмина в свою очередь сообщила собравшимся, что ожидает получения даты начала переговоров о вступлении БиГ в ЕС будет на Совете Евросоюза 21-22 марта.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего
12 декабря 2023, 08:00
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Однако в ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря 2022 года официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз на основании рекомендации Еврокомиссии. В ноябре этого года ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, "по достижении необходимого уровня соответствия критериям".
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины
6 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ПленковичЕвросоюзРоссияХорватияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала