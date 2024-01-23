https://ria.ru/20240123/ukraina-1922984874.html

"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ

"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ

Украинской армии скоро придется отступить на новую оборонительную линию, которую начали строить инженерные войска, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:03

2024-01-23T15:03

2024-01-23T15:26

политика

россия

марьинка (днр)

олег стариков

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинской армии скоро придется отступить на новую оборонительную линию, которую начали строить инженерные войска, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. <…> Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую линию Залужного (главкома ВСУ. — Прим. ред.)", —рассказал эксперт.По его словам, она находится в 10-15 километрах от линии боевого соприкосновения. Как только оборонительное сооружение будет достроено, украинские войска отступят, утверждает Стариков.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности.

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922836593.html

россия

марьинка (днр)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, марьинка (днр), олег стариков, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев