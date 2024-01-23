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"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ
"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ
Украинской армии скоро придется отступить на новую оборонительную линию, которую начали строить инженерные войска, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:03
2024-01-23T15:03
2024-01-23T15:26
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинской армии скоро придется отступить на новую оборонительную линию, которую начали строить инженерные войска, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. <…> Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую линию Залужного (главкома ВСУ. — Прим. ред.)", —рассказал эксперт.По его словам, она находится в 10-15 километрах от линии боевого соприкосновения. Как только оборонительное сооружение будет достроено, украинские войска отступят, утверждает Стариков.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности.
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политика, россия, марьинка (днр), олег стариков, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев
Политика, Россия, Марьинка (ДНР), Олег Стариков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Киев
"Линия Залужного". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: украинская армия отступит на новую "линию Залужного"