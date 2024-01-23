https://ria.ru/20240123/udary-1922938878.html

Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР

Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР - РИА Новости, 23.01.2024

Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР

Взрывы в Киеве и Харькове не являются ответом на украинские удары по Донбассу, российские военные не бьют по мирному населению, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:23

2024-01-23T12:23

2024-01-23T13:15

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

харьков

киев

донбасс

россия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы в Киеве и Харькове не являются ответом на украинские удары по Донбассу, российские военные не бьют по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению <...> Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос журналистов, можно ли говорить, что ракетные удары по украинским городам стали ответом России на обстрелы Донецка.Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под огнем оказался рынок в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек, еще 26 получили ранения. Власти ДНР объявили 22 января днем траура в республике.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922859068.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

харьков

киев

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, харьков, киев, донбасс, россия