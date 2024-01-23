Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР
Кремль: удары по Украине нельзя считать ответом на обстрел Донецка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы в Киеве и Харькове не являются ответом на украинские удары по Донбассу, российские военные не бьют по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению <...> Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", — сказал представитель Кремля.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под огнем оказался рынок в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек, еще 26 получили ранения. Власти ДНР объявили 22 января днем траура в республике.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.