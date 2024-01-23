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Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 23.01.2024 (обновлено: 13:15 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/udary-1922938878.html
Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР
Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР - РИА Новости, 23.01.2024
Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР
Взрывы в Киеве и Харькове не являются ответом на украинские удары по Донбассу, российские военные не бьют по мирному населению, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:23
2024-01-23T13:15
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
харьков
киев
донбасс
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы в Киеве и Харькове не являются ответом на украинские удары по Донбассу, российские военные не бьют по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению &lt;...&gt; Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос журналистов, можно ли говорить, что ракетные удары по украинским городам стали ответом России на обстрелы Донецка.Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под огнем оказался рынок в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек, еще 26 получили ранения. Власти ДНР объявили 22 января днем траура в республике.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240122/spetsoperatsiya-1922859068.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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дмитрий песков, харьков, киев, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Харьков, Киев, Донбасс, Россия
Песков: удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР

Кремль: удары по Украине нельзя считать ответом на обстрел Донецка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы в Киеве и Харькове не являются ответом на украинские удары по Донбассу, российские военные не бьют по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению <...> Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", — сказал представитель Кремля.
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Так он ответил на вопрос журналистов, можно ли говорить, что ракетные удары по украинским городам стали ответом России на обстрелы Донецка.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под огнем оказался рынок в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек, еще 26 получили ранения. Власти ДНР объявили 22 января днем траура в республике.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковХарьковКиевДонбассРоссия
 
 
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