ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны заявило о высокоточном групповом ударе по объектам ВПК Украины
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.
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"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве уточнили, что удар нанесли по объектам производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Для этого использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.