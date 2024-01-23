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ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 23.01.2024
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13:17 23.01.2024 (обновлено: 14:18 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/udar-1922952505.html
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 23.01.2024
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:17
2024-01-23T14:18
россия
украина
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.&quot;Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В министерстве уточнили, что удар нанесли по объектам производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Для этого использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
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россия, украина, в мире
Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Минобороны заявило о высокоточном групповом ударе по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.
«

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что удар нанесли по объектам производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Для этого использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
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