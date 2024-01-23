https://ria.ru/20240123/udar-1922952505.html

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 23.01.2024

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:17

2024-01-23T13:17

2024-01-23T14:18

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.В министерстве уточнили, что удар нанесли по объектам производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Для этого использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Днепропетровской областях. На всей территории страны действовала воздушная тревога.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире