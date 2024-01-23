По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины вновь объявили воздушную тревогу по всей территории страны
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, сирены включили в Киеве в 15.47 мск, после чего сигнал тревоги за две минуты распространился на всю территорию страны.
Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.