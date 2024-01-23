https://ria.ru/20240123/trevoga-1922971864.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.01.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:26
2024-01-23T14:26
2024-01-23T14:39
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240123/udar-1922952505.html
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киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины