https://ria.ru/20240123/tokaev-1922879228.html

Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения

Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения - РИА Новости, 23.01.2024

Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату 24-25 января и проведет совещание по ситуации в городе после землетрясения ночью 23 января, сообщил... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:58

2024-01-23T06:58

2024-01-23T06:58

алма-ата

казахстан

киргизия

касым-жомарт токаев

берик уали

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg

АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату 24-25 января и проведет совещание по ситуации в городе после землетрясения ночью 23 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. "Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января. Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе", - написал Уали в социальных сетях. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. По данным МЧС, на селезащитные сооружения землетрясение не повлияло, информации о сходе оползней и лавин не поступало. Аэропорт Алма-Аты работает штатно. Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы. Управление здравоохранения Алма-Аты сообщило о восьми пострадавших при землетрясении. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома. По данным акимата (мэрии) Алма-Аты, всю ночь в городе работали пункты приема граждан при ЧС, отменены занятия для учащихся школ и колледжей.

https://ria.ru/20240123/kitay-1922877647.html

алма-ата

казахстан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алма-ата, казахстан, киргизия, касым-жомарт токаев, берик уали, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире