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Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения - РИА Новости, 23.01.2024
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06:58 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/tokaev-1922879228.html
Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения
Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения - РИА Новости, 23.01.2024
Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату 24-25 января и проведет совещание по ситуации в городе после землетрясения ночью 23 января, сообщил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:58
2024-01-23T06:58
алма-ата
казахстан
киргизия
касым-жомарт токаев
берик уали
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату 24-25 января и проведет совещание по ситуации в городе после землетрясения ночью 23 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. "Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января. Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе", - написал Уали в социальных сетях. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. По данным МЧС, на селезащитные сооружения землетрясение не повлияло, информации о сходе оползней и лавин не поступало. Аэропорт Алма-Аты работает штатно. Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы. Управление здравоохранения Алма-Аты сообщило о восьми пострадавших при землетрясении. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома. По данным акимата (мэрии) Алма-Аты, всю ночь в городе работали пункты приема граждан при ЧС, отменены занятия для учащихся школ и колледжей.
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алма-ата, казахстан, киргизия, касым-жомарт токаев, берик уали, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Алма-Ата, Казахстан, Киргизия, Касым-Жомарт Токаев, Берик Уали, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения

Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения и проведет совещание по ситуации

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату 24-25 января и проведет совещание по ситуации в городе после землетрясения ночью 23 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«
"Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января. Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе", - написал Уали в социальных сетях.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов.
По данным МЧС, на селезащитные сооружения землетрясение не повлияло, информации о сходе оползней и лавин не поступало. Аэропорт Алма-Аты работает штатно. Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.
Управление здравоохранения Алма-Аты сообщило о восьми пострадавших при землетрясении. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома. По данным акимата (мэрии) Алма-Аты, всю ночь в городе работали пункты приема граждан при ЧС, отменены занятия для учащихся школ и колледжей.
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Алма-АтаКазахстанКиргизияКасым-Жомарт ТокаевБерик УалиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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